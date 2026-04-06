Радар за икономика: Най-важните новини на 6 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 6 април 2026 г.

Неочакван обрат с цената на петрола

Цената на петрола падна с близо 2 долара в рамките на деня, докато инвеститорите очакват да получат по-голяма яснота за преговорите между САЩ и Иран и остават предпазливи по отношение на вероятността за трайни загуби на доставки, причинени от затрудненията в морския транспорт, предаде Ройтерс. САЩ и Иран вече получиха рамката на план за прекратяване на военните действия.

За втора поредна седмица: Горивата у нас поскъпват сериозно

У нас поевтиняване не се усеща. Цените на горивата в България продължават да се повишават, но ръстът на цените се забавя за втора поредна седмица, сочат данни на платформата Fuelo. Най-голямо през седмицата е поскъпването на пропан-бутана. Цената му е нараснала с 0,06 евро за литър или 8,45 на сто - от 0,71 евро на 30 март до 0,77 евро към днешна дата. На месечна база увеличението е 0,16 евро за литър или 26,23 на сто.

След еврото: Промяна при пазара на жилища в България

След години на силен ръст, ограничено предлагане и ускорени решения, пазарът на недвижими имоти в България започва да се пренастройва. Не чрез рязка промяна, а чрез постепенно преминаване към по-балансирана и устойчива динамика, като връзката между цена и реална стойност започва да се възстановява. "В момента наблюдаваме нормализация. Решенията вече не се взимат импулсивно, а са по-добре обмислени – както от страна на купувачите, така и от страна на инвеститорите", коментират експерти.

Френската централна банка спечели 13 милиарда евро, след като изтегли златото си от САЩ

Френската централна банка обяви, че е генерирала капиталова печалба от 12,8 милиарда евро след подмяна на 129 тона злато – около 5 на сто от общите резерви на Франция – между юли 2025 г. и януари 2026 г., предаде RFI. Златото беше последният от френските резерви, държани в Ню Йорк. То беше заменено с еквивалентното количество, закупено в Европа и държано в Париж.

Заплашително нарастване на бюджетния дефицит: Позиция на Фискалния съвет

Съществува реален риск от трайно влошаване на фискалната позиция и отклонение от заложените бюджетни цели на страната, ако не бъдат предприети своевременни корективни действия, а рязкото влошаване на бюджетното салдо още в началото на годината е сигнал за натрупване на фискални дисбаланси, които не могат да бъдат обяснени единствено със сезонни или технически фактори. Това се посочва в анализ на Фискалния съвет по повод нарастването на бюджетния дефицит на България.

