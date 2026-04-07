Иран изкара късмет със (сваления) F-15

07 април 2026, 6:37 часа
Думите от заглавието са на американския президент Доналд Тръмп и касаят сваления американски изтребител F-15 от Иран, което предизвика мащабна спасителна операция навътре в иранска територия, с която бяха върнати обратно двама американски военни пилоти. Тръмп обяви това за "нормално", предвид извършените стотици бойни полети от ВВС на САЩ досега в рамките на войната в Иран - Още: От F-15 до „невидимите“ F-35: Колко и какви бойни самолети загубиха САЩ до момента във войната срещу Иран?

Всъщност САЩ извършиха две мисии, с които спасиха двамата пилоти - според официално известното досега те са били на различни места. Тръмп заяви, че втората спасителна мисия включвала 155 самолета и хеликоптера, включително 4 бомбардировача, 48 самолета-цистерни, както и 13 специализирани за спасителни мисии самолета. Според AP, освен вторият пилот, който е бил ранен (изкълчен глезен по неофициална информация), са ранени още двама американски военни - пак пилоти, но на хеликоптери - Още: Цената на живота на втория американски пилот от сваления F-15: Унищожени самолети и хеликоптери Black Hawk (ВИДЕО)

Ивайло Ачев Отговорен редактор
