Любопитно:

Изненада: "Булгаргаз“ поиска намаление в цената на природния газ

12 ноември 2025, 11:20 часа 165 прочитания 0 коментара
Изненада: "Булгаргаз“ поиска намаление в цената на природния газ

"Булгаргаз“ изненадващо предлага по-ниска цена на природния газ за месец декември от тази за ноември - 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената. Заявлението е публикувано на интернет страницата на КЕВР.

С 0,88 процента по-ниска цена

Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че "Булгаргаз“ предлага цената за декември да е с 0,88 процента по-ниска.

Още: Обрат с цената на природния газ в Европа

От дружеството отбелязват, че клиентите им значително са завишили първоначално подадените си заявки за декември приблизително с 266 000 MWh като основният дел от това завишение е от искания за повишени заявки от регулирани клиенти. Като резултат значително намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс, посочват от компанията.

Цените на декемврийските фючърси на природния газ на хъба TTF в Нидерландия също се понижиха леко този месец до около 31 евро за мегаватчас.

КЕВР вдигна цената на природния газ за ноември

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Булгаргаз цена на газа природен газ КЕВР газова борса
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес