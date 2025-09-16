Изненада: Заплатите в България растат най-много в целия ЕС

Най-висок ръст на почасовите разходи за труд в ЕС през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г. регистрира България — увеличение с 13,4 на сто. Това показват актуални данни на Евростат. У нас възнагражденията през второто тримесечие също растат с 13,4 на сто, като и по този показател сме на първо място в ЕС. За последно страната ни е оглавявала своеобразната класация през първото тримесечие на 2023 г.

В ЕС и еврозоната

Почасовите разходи за труд на работодателите в бизнес и правителствен сектор, които включват възнагражденията, изплащани на работниците, както и компоненти като социални и здравни осигуровки, продължават да нарастват както в еврозоната, така и в целия Европейски съюз.

През второто тримесечие на годината (периода април–юни) почасовите трудови разходи се повишават с 3,6 на сто в еврозоната и с 4,0 на сто в целия ЕС спрямо същото тримесечие на миналата година. Тези разходи се състоят от два основни компонента — заплати и възнаграждения, както и разходи, свързани с труда, но не включващи заплати.

Сред държавите от ЕС, по ръст на почасовите разходи за труд след България са Унгария с 11,0 на сто, Румъния (10,4 на сто), Естония (10,3 на сто) и Гърция (10,1 на сто).

Най-ниско увеличение е отчетено във Франция (1,4 на сто), Дания (1,5 на сто) и Малта (1,9 на сто).

В правителствения сектор разходите за труд отчитат повишение с 14,6 на сто (първа позиция в ЕС през второто тримесечие), а в предприятията растат с 12,8 на сто (отново на първа позиция).

В еврозоната разходите за заплати и възнаграждения на час нарастват с 3,7 на сто, а неквалифицираните трудови разходи се увеличават с 3,4 на сто. В ЕС повишението при заплатите е с 4,1 на сто, а при неквалифицираните разходи — с 3,8 на сто.

По икономически дейности

По икономически дейности трудовите разходи в еврозоната се увеличават с 2,7 на сто в предимно нестопанските сектори и с 4,0 на сто в бизнес сектора, като в индустрията ръстът е 3,3 на сто, в строителството — 4,7 на сто, а в услугите — 4,3 на сто спрямо второто тримесечие на миналата година. В целия ЕС ръстът е съответно 3,1 на сто в нестопанската сфера и 4,4 на сто в бизнеса, с 3,9 на сто в индустрията, 4,8 на сто в строителството и 4,6 на сто в услугите.

Сред икономическите дейности с най-висок ръст на почасовите разходи за труд в ЕС са "Професионални, научни и технически дейности" с 8,9 на сто и "Добивна промишленост" с 6,7 на сто. Най-нисък ръст на заплатите е отчетен в сектора "Недвижими имоти" — 1,6 на сто.

При неквалифицираните трудови разходи най-силно са се повишили "Професионални, научни и технически дейности" (7,3 на сто) и "Добивна промишленост" (6,6 на сто), докато най-нисък ръст има в "Административни и спомагателни услуги" (1,8 на сто).