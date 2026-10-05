"Като нямаш за памперси, не пиеш капучино за 6 евро“: Икономисти в спор заради данъка върху свръхпечалбите и дефицита

Ако не можеш да си позволиш памперс за детето, не пиеш капучино за 6 евро всеки ден. Това каза главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов в отговор на въпроса за овладяването на бюджетния дефицит в ефира на Нова телевизия. Темата за предложения данък върху свръхпечалбите и мерките за справяне с дупката в хазната предизвика ожесточен спор между него, Любомир Дацов и Ваня Григорова.

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Григорова веднага попита: "Когато трудно си плащате тока и трудно си осигурявате необходимите неща за детето, вие какво правите – режете му закуската или търсите начини за увеличаване на приходите?". Според нея при ръст на банковите печалби от 588% е напълно оправдано част от тези средства да се насочат към бюджета, за да се плащат пенсии, майчинство и обезщетения за безработица. Тя настоя и за категорично регулиране на банковите такси.

Лъчезар Богданов обаче предупреди, че данъкът върху свръхпечалбите е извънредна мярка, която създава дългосрочна непредвидимост в данъчната среда. По думите му не е достатъчно ясно нито как се определя една печалба като "свръхпечалба", нито защо е избрана именно ставка от 33%. Той акцентира върху това, че водещият въпрос пред държавата трябва да бъде запазването на икономическия растеж и доходите, като обърна внимание и на скачащата цена на държавния дълг – лихвите, които преди години са били под 350 млн. евро, вече могат да достигнат около 1,7 млрд. евро.

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В същия критичен тон към управлението на публичните финанси се включи и членът на Фискалният съвет Любомир Дацов. Той категорично се съмнява в заложените от финансовото министерство приходи: "Мога да се хвана на бас, че два пъти по-ниски ще бъдат приходите, които ще съберат от това, което обявиха". Според Дацов основният проблем е липсата на реформи в разходната част. Ако се налагат по-високи данъци, те трябвало да бъдат по общия ред, а не чрез избирателно облагане на сектори.

"Кърпенето с еднократни мерки просто няма да помогне в ситуацията, защото това е бягане на дълги разстояния. Това не е спринт", заключи Дацов, подчертавайки, че еднократните приходни решения по никакъв начин не могат да заместят структурните промени.