България приключва успешно изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост и ще получи близо 99% от предвидените по него средства. Това обяви вицепремиерът по европейските средства Атанас Пеканов в „Панорама“ по БНТ и коментира одобрението на петото плащане от Европейската комисия, реформите през последните месеци, предстоящите преговори за европейския бюджет и политиката на правителството.

„Днес е един важен ден за България и смятам, че трябва да се поздравим с него. България се справи успешно и приключва успешно с Плана за възстановяване и устойчивост. Получаваме общо близо 99% от средствата. Днес Европейската комисия одобри петото плащане в размер на над 1,7 милиарда евро. Това е изключително важно постижение“, категоричен бе Пеканов.

Той подчерта, че резултатът е плод и на работата на настоящото правителство, което според него е предприело бързи и решителни действия още от първия ден на встъпването си в длъжност. „Само преди шест месеца България беше получила общо 50% от парите по Плана за възстановяване и устойчивост за целия период от пет години. Сега сме на 99%. Няма да крия удовлетворението си от това пето плащане. То се дължи и на нашето правителство, на бързите и ясни действия, които предприехме. Когато премиерът ме покани да поема тази длъжност, бях откровен с него. Казах му, че е минало много време, имало е скандали, перипетии и пропуски през годините и че ще трябва ясна политическа воля, за да постигнем резултат. Той ми отговори, че такава воля има, и ние го направихме“, каза той.

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По думите му през последните седмици са били преодолени редица пречки, които дълго време са блокирали изпълнението на важни ангажименти към Европейската комисия. Сред тях Пеканов открои създаването на нова антикорупционна комисия, работата по реформите, свързани с върховенството на закона, както и решенията в енергийния сектор. „Създаде се нова антикорупционна комисия, която много правителства не успяха да създадат, въпреки че Европейската комисия очакваше това от години. Решението беше взето бързо. Още през първата седмица разговаряхме с кабинета на Урсула фон дер Лайен, след което министрите придвижиха необходимите действия, а парламентът ги гласува. Това е тема, по която работим още от 2021 г., от началото на Плана за възстановяване и устойчивост“, обясни той.

Вицепремиерът коментира и постигнатото по отношение на Българския енергиен холдинг и реформите в енергетиката. Според него става дума за една от най-трудните и болезнени теми през последните години. „Колко скандали и противопоставяния имаше в парламента, колко нападки от различни партии, без да се стига до решение. Сега беше намерен начин да се продължи напред. Важно беше да не загубим половин милиард евро, както и още един милиард от Фонда за справедлив преход, а да намерим възможност тези средства да бъдат инвестирани. Това е отговорният подход“, каза още вицепремиерът.

Той посочи още, че са били договорени важни промени във ВиК сектора, както и са приключени проекти в областта на културата, социалното развитие, индустриалните паркове и здравеопазването. „Не твърдя, че всичко е свършено само от нас. Пет години минаха, процесът беше дълъг и труден. Благодаря и на предишните правителства, които в определени сектори са били по-успешни, а в други – по-малко. Но последната миля я свършихме ние. Тези последни 50% от работата бяха изключително трудни и именно в тях успяхме да постигнем резултат“, подчерта вицепремиерът.

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На въпрос дали Планът за възстановяване действително е променил българската икономика, Пеканов отговори положително. Той даде примери с модернизацията на железопътния транспорт, инвестициите в енергетиката, здравеопазването и образованието. „Когато отворя социалните мрежи, виждам десетки, ако не и стотици хора, които с удоволствие показват, че се возят на нови, модерни влакове. Енергийната система също се промени. Внедрихме възобновяеми енергийни източници, изградихме батерийни мощности, които допринасят за стабилността на системата, макар че в момента продължаваме да работим по някои проблеми, свързани с тях“, заяви той.

Сред конкретните резултати Пеканов посочи закупуването на медицински хеликоптери и апаратура за болници в страната, както и обновяването на социални заведения. „Тази седмица бях в село Падеш, близо до Благоевград, и видях със собствените си очи един реновиран дом за хора с деменция. Той вече отговаря на стандартите на XXI век и предоставя модерна грижа на хората, които имат най-голяма нужда от нея. Това са важните инвестиции – такива, които променят живота на хората“, разказа той.

Пеканов обърна внимание и на изграждането на STEM кабинети във всички български училища, като подчерта, че проектът е бил развиван последователно от няколко правителства. По повод заявката на премиера за нова голяма чуждестранна инвестиция, която би могла да промени българската икономика, Пеканов заяви, че работата по привличането на инвеститори продължава. „България дълги години се беше съсредоточила в сектори с по-ниска добавена стойност. Трябва да имаме повече производство в сектори с по-висока добавена стойност. Министърът на иновациите и растежа обиколи много страни и разговаря с много инвеститори. Самият премиер също води директни разговори с компании, които имат интерес към България“, обясни той.

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Пеканов отказа да даде повече подробности за потенциалната инвестиция, включително дали идва от Изтока или Запада. В интервюто беше засегната и позицията на страната ни в предстоящите преговори за следващия европейски бюджет, както и въпросът за подкрепата за Украйна. Пеканов заяви, че България е активна в преговорите за следващата многогодишна финансова рамка и ще защитава интересите си, особено по отношение на кохезионната политика.

„Позицията на България е ясна. Ако има съкращения в кохезионната политика, те могат да бъдат само символични. Не можем да се откажем от тези средства. България е част от голяма група държави, които разчитат на регионалното финансиране за важни инвестиции. Смятам, че ако изобщо има намаления, те трябва да бъдат много малки“, добави той.

Като друг важен приоритет Пеканов открои недопускането на нови данъци, които биха поставили България в по-неблагоприятна позиция спрямо останалите държави членки. „Не бива да се налагат нови регресивни данъци – такива, които ще бъдат по-тежки за България, отколкото за други страни. Пример за това е предложението за нов приход в европейския бюджет от търговията с емисии. Става въпрос за средства, които в момента постъпват в националния бюджет и се използват за компенсации в енергийния сектор. Ние сме против пренасочването им към европейския бюджет и се надяваме да бъдат намерени други решения“, обясни вицепремиерът.

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Той посочи, че България би подкрепила по-справедливо разпределение на финансовата тежест, включително чрез механизми, насочени към най-големите международни корпорации. По отношение на Украйна Пеканов беше категоричен, че България няма да блокира европейските решения. „България няма да блокира решенията, които Европа иска да взема за Украйна. Премиерът ясно го каза. България ще помага със средства за хуманитарна помощ, особено за регионите, в които има българско население. Със средства за оръжие и въоръжаване не можем да допринесем. И без това сме в процедура на свръхдефицит и търпим огромен натиск от Европейската комисия да намаляваме разходите“, заяви той.

Според него е важно да се отчита и вътрешната бюджетна ситуация на страната. „Когато от една страна имаме пенсии и плащания за лекари, учители и млади хора, трудно е да отделиш средства за въоръжаване вместо за тези приоритети. Това е въпрос, към който Европа също става все по-чувствителна“, обясни Пеканов.

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Вицепремиерът коментира и напрежението около търговските вериги и действията на Комисията за защита на конкуренцията. Той отхвърли твърденията, че правителството води война с търговските вериги, и подчерта, че решенията на регулаторните органи не са били повлияни от кабинета. „Правителството не води война с търговските вериги. Става въпрос за решение на Комисията за защита на конкуренцията, което се подготвя от две години и е много отвъд нашия мандат. Разбира се, имали сме различия с ръководството на комисията, но чух внимателно аргументите, с които беше обяснено решението. Ние не сме се намесвали в него – нито за да бъде по-ниско, нито за да бъде по-високо“, заяви Пеканов.

Той обаче определи като неподходящ тона на представител на търговска верига, който публично се обърнал към българските граждани. „Арогантният тон, с който директорът на търговската верига се обърна към българските граждани и заяви, че едва ли не сме се научили от тях как да бъдем цивилизовани, не беше подходящ. В този смисъл смятам, че беше адекватно и министърът да отговори. Аз реагирах по-скоро с ирония и не смятам, че съм сбъркал. Когато се казват неща, които обиждат българската държава, правителството има основание да реагира“, посочи той.

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По темата за обещаните реформи и оптимизацията на публичните разходи Пеканов заяви, че правителството планира съкращаване на 5000 щатни бройки в държавната администрация. „Около 100 000 души е числеността на държавната администрация през последните пет години – без съществена промяна. Ние съкращаваме 5000 щатни бройки. Да, част от тях са незаети, но това е щат, който иначе би могъл да бъде зает. Повече от половината от предвидените съкращения са реални бройки“, увери той.

Вицепремиерът посочи, че разходите за персонал в публичния сектор са нараснали значително и вече е необходимо да бъдат предприети мерки за оптимизация.

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