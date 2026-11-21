Руските власти подготвят нови увеличения на данъците за малките предприятия, които тази година вече претърпяха най-голямата данъчна реформа от десетилетия насам, лишавайки стотици хиляди предприемачи от опростената данъчна система, която премахваше плащанията по ДДС. От 2027 г. руските предприятия в повечето сектори на икономиката ще загубят правото си на преференциални ставки по опростената система - режим, използван от близо две трети от малките фирми и индивидуалните предприемачи в страната.

Според поправките, приети от Държавната дума (парламента) в четвъртък на второ четене, на регионалните власти ще бъде забранено да въвеждат намалени ставки по опростената данъчна система за всички сектори, с изключение на производствените предприятия и социално ориентираните нестопански организации, съобщава „Ведомости“.

В момента регионите могат да приемат закони за намаляване на ставките по тази данъчна система без ограничения.

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Регионите ще загубят правото да въвеждат преференциални данъчни режими за 80% от малките предприятия

Тази мярка може да бъде приета на фона на проблемите с регионалните бюджети, чийто общ дефицит към края на първото полугодие възлизаше на 134,2 милиарда рубли и ще достигне рекордните 1,5 трилиона рубли до края на 2025 г., т.е. над 16,6 млрд. евро.

Според Федералната данъчна служба „пропуснатите приходи“ на регионалните бюджети вследствие на установяването на преференциални ставки по опростената данъчна система възлизат на 345 милиарда рубли. Това нововъведение би могло да донесе до 150 милиарда рубли към консолидираните регионални бюджети през 2027 г., т.е. това е ефектът от годишното данъчно увеличение, гласят оценките на Татяна Тирских - управляващ директор на рейтинговата агенция „Експерт РА“.

Според Ирина Иванова, представителка на фракцията на Комунистическата партия на Руската федерация в Държавната дума, ако предложените от правителството поправки бъдат приети, регионите ще загубят правото да въвеждат преференциални данъчни режими „за 80% от малките предприятия“.

Снимка: Kremlin.ru

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„Това включва търговията, всички услуги, общественото хранене, туризма, строителството, автосервизите, медицинските услуги, логистиката, творческите индустрии и печатарството“, изброи тя, цитирана от независимото издание The Moscow Times, базирано в Нидерландия.

Мотивите на Путинова Русия: ще има ли масово закриване на фирми?

Министерството на финансите на Русия обясни необходимостта от поправките като „изравняване на условията“ и усилия за установяване на данъчна основа в региона, където предприемачите действително осъществяват стопанска дейност. Заместник-министърът на финансите Алексей Сазанов отбеляза, че наличието на преференциални ставки по опростената данъчна система в определени региони води до това компаниите формално да се регистрират там, но на практика да оперират в други региони, за да намалят данъчната си тежест.

Бизнес асоциациите не са очаквали списъкът с областите, които отговарят на условията за намаления на ставките по опростената данъчна система, да бъде толкова драстично съкратен, заяви пред „Коммерсант“ Александър Калинин - ръководител на „Опора России“. Той добави, че предприемачите са се надявали, че облекченията ще останат в секторите, считани за приоритетни от държавата - туризъм, творчески индустрии и IT сектор.

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Сергей Катирин, председател на Търговско-промишлената палата, прогнозира масово закриване на фирми в сектори, които губят регионалните си преференции. Според него „фирмите вече работят на границата на рентабилността“ и с увеличаването на данъчната тежест „просто няма да има от кого да се събират допълнителните данъци“.