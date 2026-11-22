"Има леко изпреварващи инвестиции в някои сектори, но те са грешните сектори. Това е все едно да имаме кола и да наливаме бензина в мястото, което е за течност за чистачки. Парите могат да бъдат инвестирани правилно, но това изисква смелост и мнозинство. Мнозинството го има, но смелостта като че ли я няма". Това каза по БНР депутатът от ПГ на "Демократична България" (ДБ) д-р Александър Симидчиев по повод бюджета на НЗОК за догодина. Парите в здравеопазването не се инвестират правилно, в резултат на което системата продължава да бъде нефункционална. Той подчерта, че до 2029 г. средствата за здравеопазване ще се понижат като процент от БВП: "Ако погледнем растежа на ресурсите на Министерството на здравеопазването, той е с 0,2% ръст за следващата и по-следващата година. Още: Д-р Стойчо Кацаров: Щом всички казват, че е лош, бюджетът на НЗОК е добър (ВИДЕО)

Здравето не е приоритет на управляващите

Общо - като процент от БВП - от 5,1%, колкото сме тази година, става 4,8% за 2029 г., въпреки че в т.нар. Национална здравна стратегия има точно дефинирано какво трябва да се случи до 2029 г., и ние сме точно наобратно на това, което трябва да се случи според стратегически документ, който беше единодушно приет през 2024 г.".

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Това, че парите за здравеопазване намаляват като процент от БВП, е най-ясният измерител, че здравеопазването не е приоритет за това управление, смята депутатът от ДБ. Още: Бюджетът на НЗОК се придвижи напред: Колко ще е здравната вноска догодина? Д-р Симидчиев обяви, че ДБ не подкрепят бюджета за здравеопазване, защото той не е бюджет на промяната, а крепи положението, но то е порочно. Той посочи като проблем липсата на медицински сестри и я определи като критична и застрашаваща да разруши системата: "Тя е тежка - около 17 хиляди липсват, а нищо не се прави. Няма нито един ред в Бюджета, който да се опита по някакъв начин да обърне тази тенденция. Ако не направим нещо, системата ще престане да бъде система. Обучителният цикъл е 4 години и ако направим нещо днес, ще очакваме резултат след 4 години". Още: "Парите за здраве изтичат": ДБ с идеи срещу широко отворените кранчета