Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 20 ноември 2026 г.

Неизправност: Над 20% спад на мощността на шести блок на АЕЦ-а

Мощността на шести блок на АЕЦ "Козлодуй" е 79% към 12:00 часа на 20 ноември и ще продължи да се повишава поетапно, съобщиха от Министерството на енергетиката. На 19 ноември в централата е била регистрирана техническа неизправност, вследствие на която временно е намалена мощността на шести блок. "След предприети незабавни действия тази неизправност бе отстранена и още в рамките на същия ден започна поетапно повишаване на мощността съгласно техническите процедури", заявяват от ведомството.

Още: Неизправност: Над 20% спад на мощността на шести блок на АЕЦ-а

"Заради бързите и смели действия на правителството": Пеканов се похвали, че ще получим 99% от парите по ПВУ

България приключва успешно Плана за възстановяване и устойчивост и ще получи 99% от парите по него. С това се похвали вицепремиерът Атанас Пеканов на брифинг в Министерския съвет. По думите му, Европейската комисия днес одобри парите по петото плащане - над 1,7 млрд. евро, които България получава след успешното изпълнение на над 50 реформи и инвестиции.

Още: "Заради бързите и смели действия на правителството": Пеканов се похвали, че ще получим 99% от парите по ПВУ

Еврото лека-полека се стабилизира в края на седмицата след дълбокото дъно

След като през последната една седмица (от 12 ноември до 19 ноември) еврото записа няколко антирекорда спрямо долара за последната над година и половина, в края на седмицата наблюдаваме вече движение нагоре, макар и не толкова рязко. Първоначално в понеделник европейската валута слезе под 1,10 към американската - 1,0996, като последно толкова ниски равнища е имало на 8 април 2025 г. - 1,0957. И това ниво обаче беше подминато с движение надолу - във вторник преминаването на границата от 1,10 към щатския долар се оказа кратко и на 18 ноември имахме пореден антирекорд - 1,0976. Точно това равнище се запази и в четвъртък, а в петък ситуацията е малко по-различна.

Снимка: БГНЕС

Още: Еврото лека-полека се стабилизира в края на седмицата след дълбокото дъно

Цената на петрола пада за трета поредна седмица въпреки новите удари в Близкия изток

Цените на петрола се повишиха в петък, 20 ноември, но се очертава седмичен спад като цяло. Пазарът се влияе от нарастващите опасения от прекъсвания в доставките след атаките на подкрепяните от Иран йеменски бунтовници хути срещу столицата на Саудитска Арабия - Рияд, и от съобщенията за затруднения при движението на танкери в Ормузкия проток. Фючърсите на суровия петрол тип „Брент“, който е референтен за Европа, се повишиха със 79 цента, или 0,9%, до 92,77 долара за барел в началото на азиатската търговия, а към 9:10 ч. българско време се търгуват за 92,51 долара.

Още: Цената на петрола пада за трета поредна седмица въпреки новите удари в Близкия изток

Танкерите с дизела на Путин за Тръмп не отидоха в САЩ

Танкери с руско дизелово гориво пристигнаха в Бразилия, заобикаляйки САЩ. Те отплаваха от руски пристанища и уж се бяха насочили към Съединените щати в рамките на споразумение за доставка на дизелово гориво между Вашингтон и Москва, сключено преди шест седмици. Нито един от тези кораби обаче така и не е достигнал до САЩ, отбелязва изданието The Maritime Executive.

Още: Танкерите с дизела на Путин за Тръмп не отидоха в САЩ