Колко фалшиво масло сме изяли? Министър Абровски: Не мога да кажа

Това масло е хванато януари 2025 г. Но трябва да успокоим хората, че това масло е изтеглено от пазара и не би трябвало да се продава, поне така ме увериха. Ако видите това масло по рафтовете, то трябва продуктът да не е с тези съставки, а да е истински. Това каза министърът на земеделието Пламен Абровски в ефира на Нова телевизия относно фалшивото масло, което се продава у нас под името на популярна марка.

"Когато попитах защо от януари миналата година Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) не е направило нищо, ми беше отговорено, че има прокурорска преписка", обясни той.

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Попитан колко време е бил на пазара този фалшив продукт и колко сме изяли, министърът отговори, че не може да отговори. "Системата на БАБХ е била така направена, че да могат да влизат фалшиви продукти. На думи тя е много добра, но на практика не е така. Затова с новото ръководство правим проверки и по границата включително, за да видим какво се случва реално на пазара", каза Абровски.

По думите му фирмата, която е произвеждала това масло, сега не би трябвало да произвежда нищо.

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Земеделският министър обясни, че БАБХ не са знаели какво влиза в българските мандри. А сега всички ежедневно докладват какво влиза и какво се произвежда.

"Ще разпоредя допълнителна проверка, за да се уверим, че тези оператори не извършват дейност и не предлагат други продукти на пазара", заяви министърът.

Той подчерта, че основната му задача и тази на Агенцията по храните остава гарантирането на безопасността на храните и възстановяването на доверието на потребителите чрез по-строг контрол и по-чести проверки. По думите му търговските обекти следва да сигнализират при очевидни нарушения, но в много случаи работят с вече пакетирани продукти и разчитат на предоставената от производителя документация.

Държавата подготвя и въвеждането на нова електронна платформа, заложена в приетите наскоро законодателни промени за защита на конкуренцията и потребителите. "Всеки хранителен продукт, който влиза за първи път на българския пазар, ще бъде регистриран в системата. Същото ще важи и за произведените в страната храни. Така контролният орган ще може чрез един баркод да проследи пътя на продукта от суровината до щанда в магазина", обясни Абровски. Новият механизъм ще осигури пълна проследимост на храните и ще намали значително риска стоки с неясен произход или подвеждащо съдържание да достигат до потребителите.