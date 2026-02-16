"Като две капки вода": Млада изпълнителка замества вокалния педагог Етиен Леви

Новото издание на "Като две капки вода", известно като "Сезона-Слънце" започва днес (16 февруари), а зрителите нямат търпение да разберат кои звезди ще се качат на сцената на шоуто. След като Рачков вече издаде, че тази година тв водещата Гала ще бъде сред тях, още любопитни подробности излязоха наяве по време на предаването "На фокус" от неделя (15 февруари). В студиото гостуваха продуцентът Кирил Киров-Кико и водещите - Герасим Георгиев - Геро и Димитър Рачков.

За големите промени

Рачков отново намекна, че тази година шоуто за имитации включва силен каст, а за големите промени разказа самият продуцент.

"Тази година обаче имаме една много сериозна промяна. След 13 години, в които великият професор Етиен Леви беше вокален педагог, тази година ще имаме нов. Етиен иска да даде път на младите. Новият член на екипа ни е един от най-добрите вокални педагози в България и това е – Михаела Маринова. Тя има собствена школа, в която преподава точно това и влиза в обувките на Етиен", коментира Кирил Киров-Кико.

Той определи Етиен за легенда в предаването и подчерта, че в първия епизод ще станем свидетели на голям жест към него.

Кирил Киров-Кико поясни още, че се очаква историите на интересните участници в сезон 14 да бъдат разказани с повече детайли и подробности. "Тази година ще влезем по-дълбоко в историите на участниците в началото. Има много интересни лични истории на хората този сезон. Подготвили сме специални визитки за целта".

