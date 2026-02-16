Синди Крауфорд направила смел, но неочакван избор: Мислеха ме за глупава

Американският модел, актриса и предприемач Синди Крауфорд е била критикувана от близките си, задето предпочела модния бизнес пред университета. Интервюто е публикувано в списание "OK!" 59-годишната супермоделка разкри, че е била отличничка в гимназията и е получила стипендия за обучение по компютърно инженерство в Северозападния университет в САЩ. „Тогава исках да бъда лекар или може би учителка. Дори сега се виждам в тази работа. Обичах училището и бях отлична ученичка, така че имах големи амбиции да постигна нещо значимо“, сподели тя.

Но след като постъпва в университет, тя решила да се откаже от учението, за да стане моделка. Според знаменитостта близките ѝ са сметнали решението ѝ за необмислено. „Хората веднага са си помислили, че съм глупава, но не бях“, подчерта тя и уточни, че по онова време не е приемала сериозно мнението на хората.

Снимка: Getty Images

Миналия октомври беше съобщено, че Синди Кроуфорд е позирала гола за лъскавото списание C Magazine, припомня БТА.

В голотата няма нищо срамно

Нейната дъщеря Киа също е успешен модел и върви по стъпките на известната си майка. Преди време тя самата призна, че не се притеснява от голотата, а възпитанието от Синди е е изиграло ключова роля в начина, по който възприема себе си и тялото си днес.

Снимка: Getty Images

В интервю за "Harper’s Bazaar" Кая разказва, че е израснала в дом, в който голи портрети на майка ѝ са били напълно естествена част от интериора - нещо, което намира не за скандално, а определя като изкуство.