Изненада с инфлацията в САЩ

Инфлацията в САЩ е нараснала с по-бавен годишен темп от очакваното през януари, показват данни на Бюрото по трудова статистика. Индексът на потребителските цени (CPI) се е повишил с 2,4 на сто на годишна база през първия месец на годината. Така инфлацията се връща до равнището от май миналата година, или месец след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви през април 2025 г. значително увеличаване на митата върху вноса в страната.

Над целевото равнище

През декември 2025 г. годишната инфлация в САЩ беше на ниво от 2,7 на сто.

Още: Американската икономика надмина всички очаквания

Въпреки това през януари показателят остава над целевото равнище на Управлението за федерален резерв от 2 на сто.

Без да се отчитат цените на храните и енергията, т.нар. базова инфлация (core CPI) се е ускорила с 2,5 на сто на годишна основа. Анкетираните от „Дау Джоунс“ икономисти очакваха и двата показателя да нараснат с 2,5 на сто.

На месечна база общият индекс на потребителските цени се е увеличил с 0,2 на сто при прогноза за 0,3 на сто. Базовият индекс е нараснал с 0,3 на сто, което съответства на очакванията на анализаторите.

Още: Инфлацията в САЩ се забави до най-ниско ниво от пет години