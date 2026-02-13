Любопитно:

Купете си имот в България: Съвет от водещ германски PR портал

13 февруари 2026, 21:57 часа 269 прочитания 0 коментара
Купете си имот в България: Съвет от водещ германски PR портал

2026 година е особено благоприятен момент за покупка на имот в България, преди евентуално по-сериозно покачване на цените. Това пише в материал на Орепpr.de - един от водещите немскоезични PR портали за публикуване и разпространение на прессъобщения онлайн. Платформата работи от 2004 г. и се използва от компании, организации и PR агенции за подобряване на тяхната видимост в търсачките и медийното пространство.

В материала има съвет към потенциалните купувачи да се ориентират към качествени локации и надеждни строители, за да минимизират рисковете и да постигнат дългосрочна стойност на инвестицията. 

Още: Наем или заем? След 500 евро кв/м скок за година, вноската по кредита излиза двойно по-скъпа

Публикацията анализира тенденциите на пазара на недвижими имоти в България през 2026 г. и аргументира защо покупката на жилище става все по-предпочитана алтернатива на наемането, особено за чуждестранни купувачи и пенсионери от Западна Европа. Основните фактори за тази тенденция са постоянно нарастващите наеми, сравнително ниските цени на имотите, стабилният интерес от страна на инвеститори и добрата перспектива за дългосрочна стойност на собствеността.

Акцентът на материала: България продължава да предлага изключително благоприятно съотношение цена–качество, особено в сравнение със Западна Европа, където жилищният пазар е силно пренаситен и недостъпен за много хора. Отбелязва се, че в големите градове и курортните райони (София, Пловдив, Варна, Бургас, както и Черноморието) се наблюдава стабилно търсене, което поддържа цените устойчиви и перспективни за растеж. В същото време месечните наеми нарастват значително, което прави покупката по-изгодна в дългосрочен план. За много купувачи, особено пенсионери и хора, търсещи второ жилище, придобиването на имот носи финансова сигурност, по-ниски текущи разходи и възможност за защита от инфлация. Освен това покупката предлага по-добра предвидимост на разходите, докато наемите стават все по-нестабилни и зависими от пазарните колебания. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: На прага на еврото: Цените на имотите в България скочиха до небесата

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
имоти Имот имотен пазар имоти България
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес