2026 година е особено благоприятен момент за покупка на имот в България, преди евентуално по-сериозно покачване на цените. Това пише в материал на Орепpr.de - един от водещите немскоезични PR портали за публикуване и разпространение на прессъобщения онлайн. Платформата работи от 2004 г. и се използва от компании, организации и PR агенции за подобряване на тяхната видимост в търсачките и медийното пространство.

В материала има съвет към потенциалните купувачи да се ориентират към качествени локации и надеждни строители, за да минимизират рисковете и да постигнат дългосрочна стойност на инвестицията.

Публикацията анализира тенденциите на пазара на недвижими имоти в България през 2026 г. и аргументира защо покупката на жилище става все по-предпочитана алтернатива на наемането, особено за чуждестранни купувачи и пенсионери от Западна Европа. Основните фактори за тази тенденция са постоянно нарастващите наеми, сравнително ниските цени на имотите, стабилният интерес от страна на инвеститори и добрата перспектива за дългосрочна стойност на собствеността.

Акцентът на материала: България продължава да предлага изключително благоприятно съотношение цена–качество, особено в сравнение със Западна Европа, където жилищният пазар е силно пренаситен и недостъпен за много хора. Отбелязва се, че в големите градове и курортните райони (София, Пловдив, Варна, Бургас, както и Черноморието) се наблюдава стабилно търсене, което поддържа цените устойчиви и перспективни за растеж. В същото време месечните наеми нарастват значително, което прави покупката по-изгодна в дългосрочен план. За много купувачи, особено пенсионери и хора, търсещи второ жилище, придобиването на имот носи финансова сигурност, по-ниски текущи разходи и възможност за защита от инфлация. Освен това покупката предлага по-добра предвидимост на разходите, докато наемите стават все по-нестабилни и зависими от пазарните колебания.

