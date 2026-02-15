Оставката на Румен Радев:

Двуцифрен скок отново с оправданието за инфлация: Вижте колко по-скъпо ще е морето тази година

15 февруари 2026, 14:00 часа 287 прочитания 0 коментара
Първото море след влизането ни в еврозоната ще ни излезе солено. Туристическият бранш е категоричен, че се налага да вдигнат цените, но причината не бил преходът към еврото, а инфлацията и поскъпването на услугите и продуктите.

Така според експертни прогнози на хотелиерите по Южното Черноморие цените за лятна почивка ще са по-високи с между 5 и 15%.

И Великденските пакети са по-скъпи

Интересът към празничните пакети е висок още преди Великден е висок. В района на Велико Търново, включително Арбанаси, цените са с до 10% по-високи спрямо миналата година, а свободните места вече почти липсват. Резервациите са започнали още след Нова година.

Нощувка със закуска около празниците струва средно на човек около 25 евро, като толкова струва и празничната вечеря.

Хотелиерите посочват, че пакетите включват нощувка, закуска и традиционно меню за празника.

За Великден по Черноморието ще работят малко хотели, основно тези, които са целогодишни.

Например в Поморие се отчита минимално увеличение от около 2 - 3% при допълнителните услуги, включително СПА и хранителни продукти. Ако цените на доставките не се повишат, обядът и вечерята в ресторантите може да останат на нивата от миналото лято, предаде бтв.

Чака ни по-скъпо море

Прогнозите на туристическия бранш за летния сезон са за поскъпване между 5 и 15%, като хотелите се съобразяват с възможностите на клиентите.

Източник: iStock

Представители на сектора са категорични, че туристите вече са по-чувствителни към цените, сравнявайки повече оферти и планирайки пътуванията си по-рано.

В ход са и ранните записвания за море с отстъпки до 20%.

През май, юни и септември в по-малките курорти като Поморие нощувките варират между 25 и 40 евро на човек, а в Слънчев бряг – около 50 евро. В пика на сезона цените стават почти еднакви по курортите и достигат между 100 и 140 евро на човек.

Цената на плажните чадъри и шезлонги се очаква да си остане същата и да няма промяна, тъй като концесиите са дългосрочни. Миналата година комплектът е струвал 30 лева и засега увеличение не се предвижда, като предстои единствено превалутиране.

Дали сумата ще бъде точно 15,34 евро или ще бъде закръглена, ще реши Министерството на туризма.

Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Туризъм Черноморие поскъпване летен сезон туристи цени море
