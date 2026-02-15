Двуцифрен скок отново с оправданието за инфлация: Вижте колко по-скъпо ще е морето тази година

Първото море след влизането ни в еврозоната ще ни излезе солено. Туристическият бранш е категоричен, че се налага да вдигнат цените, но причината не бил преходът към еврото, а инфлацията и поскъпването на услугите и продуктите.

Така според експертни прогнози на хотелиерите по Южното Черноморие цените за лятна почивка ще са по-високи с между 5 и 15%.

И Великденските пакети са по-скъпи

Интересът към празничните пакети е висок още преди Великден е висок. В района на Велико Търново, включително Арбанаси, цените са с до 10% по-високи спрямо миналата година, а свободните места вече почти липсват. Резервациите са започнали още след Нова година.

Нощувка със закуска около празниците струва средно на човек около 25 евро, като толкова струва и празничната вечеря.

Хотелиерите посочват, че пакетите включват нощувка, закуска и традиционно меню за празника.

За Великден по Черноморието ще работят малко хотели, основно тези, които са целогодишни.

Например в Поморие се отчита минимално увеличение от около 2 - 3% при допълнителните услуги, включително СПА и хранителни продукти. Ако цените на доставките не се повишат, обядът и вечерята в ресторантите може да останат на нивата от миналото лято, предаде бтв.

Чака ни по-скъпо море

Прогнозите на туристическия бранш за летния сезон са за поскъпване между 5 и 15%, като хотелите се съобразяват с възможностите на клиентите.

Източник: iStock

Представители на сектора са категорични, че туристите вече са по-чувствителни към цените, сравнявайки повече оферти и планирайки пътуванията си по-рано.

В ход са и ранните записвания за море с отстъпки до 20%.

През май, юни и септември в по-малките курорти като Поморие нощувките варират между 25 и 40 евро на човек, а в Слънчев бряг – около 50 евро. В пика на сезона цените стават почти еднакви по курортите и достигат между 100 и 140 евро на човек.

Цената на плажните чадъри и шезлонги се очаква да си остане същата и да няма промяна, тъй като концесиите са дългосрочни. Миналата година комплектът е струвал 30 лева и засега увеличение не се предвижда, като предстои единствено превалутиране.

Дали сумата ще бъде точно 15,34 евро или ще бъде закръглена, ще реши Министерството на туризма.