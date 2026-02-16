Новият прием в градините: Детето изхвърча при болест, деца на престъпници влизат директно, но не и тези без родители

Вчера стана ясно, че правилата за прием в ясли и градини в София се променят. Столична община публикува за обществено обсъждане проект за изменения в Наредбата за прием на деца в общинските ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските училища.

Вече обаче сред родителите и експертите има недоволство, защото с някои от промените се дава предимство на едни деца за сметка на други. В определен текст пък има подозрение за недоглеждане и непрецизирана формулировка, заради които има опасност всяко дете, боледувало повече от 15 дни, да подлежи на отписване от градината.

Адресът с повече тежест, без точка за ясла

Още: Новите точки за яслите и детските градини в София: Разяснения

Основните промени са няколко.

Като за начало, уседналостта се превръща в критерия с основна тежест. Там точките се повишават. Вече ще се дават и допълнително точки за адрес в кметството на градината, за да се реши проблемът, при който в сателитни населени места като Владая например, местните деца не могат да влязат в детската градина, защото се състезават с едни и същи точки с деца от софийски квартали като Драгалевци и Княжево.

Предлага се да отпадне на точката за посещение на ясла, считано от учебната 2027/2028 година.

Идеята е от точката последно да се възползват децата от набор 2023, които ще кандидатстват за първа градинска група за учебната 2026/2027 г. и точката да не важи за децата от набори 2024, 2025 и следващите след тях.

Още: Край на ключово предимство: Променят правилата за кандидатстване за детска градина

Положителна административна промяна е предложението трудовият статус на родителите да се проверява служебно. Това ще спести много главоболия на родители и работодатели, защото вече няма да е нужно издаване на служебна бележка за трудовия статус, а проверката ще се прави от системата автоматично. Промяната важи и за родителите в отпуск за отглеждане на дете.

Служебната бележка от работодателя ще е необходима само, ако при служебната проверка не се установи трудовият статус, който родителят твърди, че има.

Източник: БГНЕС

Деца на престъпници влизат директно, но сираци - не

В социалните критерии вече ще влязат деца, чийто родител е поставен под пълно или ограничено запрещение или е изчезнал и няма сведения за него.

Още: Липсват стотици сестри за яслите в София, трансформират групи на ръба на закона

Един от най-странните нови моменти обаче е създаването на преференция за децата на престъпници, които ще бъдат приемани в яслите и детските градини директно и незабавно.

"Дете, чийто родител е задържан и е с взета мярка за неотклонение задържане под стража на основание чл. 63, ал. 12 от Наказателно-процесуалния кодекс или изтърпяват наказание "Лишаване от свобода", се настаняват незабавно чрез Столичната община в общинска детска ясла или детска градина", сочи точната формулировка на текста.

Ако това бъде прието, означава, че тези деца с арестувани родители или родители в затвора ще бъдат с предимство пред децата с двама починали родители например, за които няма такава преференция за незабавно приемане. Според сегашните правила децата сираци чакат сроковете и следват процедурата за прием през работна група.

Това е чувствителна промяна, защото до момента въпросните деца с родител, изтърпяващ наказание "Лишаване от свобода", бяха приемани от работна група по същия ред, срокове и правила, по които бяха приемани и децата с двама починали родители, както и други групи деца в по-специфични ситуации.

Още: След притеснителни сигнали: "Спаси София" търси истината за яслите

Отписване на дете след каквито и да е 15 отсъствия, дори извинени

Най-шокиращото и засягащо абсолютно всички родители нововъведение е свързано с правилата за отписване на дете от детска градина.

Според новия текст ако дете от подготвителна група отсъства повече от 15 дни, подлежи на изключване.

"Чл. 17 (1) Дете, посещаващо общинска СДЯ/ДГ или подготвителна група в общинско училище, може да бъде отписано:

Още: Нова такса за детската градина - принципно съгласие на директори и образователния министър

1. по желание на родителите/настойника само след подадено писмено заявление от родителите/настойника до директора на образователната институция.

2. при отсъствие повече 30 последователни дни без писмено заявление от родителите/настойника до директора за причините, поради които детето не посещава съответната общинска СДЯ/ДГ – за деца, посещаващи СДЯ, яслени групи и първа група в ДГ

3. при отсъствие повече от 15 дни от учебното време в една учебна година – за деца, посещаващи подготвителните групи в общинските детски градини/училища."

Експерти подозират, че вероятно формулировката на т.3 е грешка от недоглеждане, защото в официалния текст липсват каквито и да било уточнения за отсъствията. Вероятно законодателят е имал предвид 15 неизвинени отсъствия, но това не е изрично упоменато. А щом не е упоменато, значи правилото за изключване важи при каквито и да е 15 отсъствия - по болест, по семейни причини, по уважителни причини, извинени или неизвинени.

За родителите е шокиращо, че разпоредбата не прави разграничение между извинени и неизвинени отсъствия и факта дали има уважителна причина за отсъствието.

Така оформен текстът означава, че при първото по-дълго боледуване, всяко дете ще подлежи на изключване.

В същото време по закон децата над 4-годишна възраст подлежат на задължително предучилищно образование и е странно как общинската наредба ще ги изключи от него заради обикновено отсъствие по болест например.