"Кошница с грижа" набира скорост: Още вериги се включват в инициативата

Още пет търговски вериги се включват в националната инициатива "Кошница с грижа" в подкрепа на потребителите и на българските производители, съобщиха от правителствена информационна служба. В началото на настоящия месец премиерът Румен Радев обяви началото на стратегическото партньорство между търговските вериги и правителството. Инициативата е с хоризонт от минимум 6 месеца и предвижда отстъпка от най-малко 15% спрямо редовната продажна цена на продукти от първа необходимост.

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На старта на проекта доброволно се включиха осем търговски вериги – "Билла", "Кауфланд", "Лидл", "Метро", "Фантастико", "ЦБА", "Минимарт" и "ДАР". Желаещите да участват се увеличават като към инициативата се присъединяват още пет вериги – "Мерканто", "РАЙ", "Бурлекс", "BulMag" и "Макао".

Сред приоритетите на националната инициатива „Кошница с грижа“ е също стимулирането на българското производство чрез насърчаване включването на продукти от родни фермери и преработватели в селектираната потребителска кошница.