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Как да си купиш жилище в Русия с близка до средната заплата? Зам.-председател на Думата умря от смях (ВИДЕО)

07 август 2026, 12:32 часа 1007 прочитания 0 коментара
Снимка: Андрей Воробьов/Телеграм
Как да си купиш жилище в Русия с близка до средната заплата? Зам.-председател на Думата умря от смях (ВИДЕО)

Как човек със заплата 60 000 – 70 000 рубли да вземе жилищна ипотека или да си купи жилище? В отговор на този въпрос зам.-предеседателят на Думата (долната камара на руския парламент) и руски депутат Владислав Даванков избухна в такъв смях пред камера, че му потекоха сълзи. "Ами никак. Точно никак. Това е невъзможно. В Москва е 100% невъзможно. И е още по-лошо навсякъде другаде", каза той.

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Минималната брутна заплата в Русия от началото на 2026 година е малко над 27 000 рубли, докато средната е около 80 000 – 85 000 рубли.

А как се живее в Русия и то нерядко? Видеокадри от разказ на млада рускиня от социалните мрежи дават известна представа докъде може да стигне човек под „мъдрото ръководство“ на Владимир Путин. Предвид реториката и пропагандата на Кремъл за лошотията на колективния Запад, остава въпросът как така и в Русия е възможно такова нещо, нали уж само на Запад има лоши неща?

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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