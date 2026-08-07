Как да си купиш жилище в Русия с близка до средната заплата? Зам.-председател на Думата умря от смях (ВИДЕО)

Как човек със заплата 60 000 – 70 000 рубли да вземе жилищна ипотека или да си купи жилище? В отговор на този въпрос зам.-предеседателят на Думата (долната камара на руския парламент) и руски депутат Владислав Даванков избухна в такъв смях пред камера, че му потекоха сълзи. "Ами никак. Точно никак. Това е невъзможно. В Москва е 100% невъзможно. И е още по-лошо навсякъде другаде", каза той.
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Минималната брутна заплата в Русия от началото на 2026 година е малко над 27 000 рубли, докато средната е около 80 000 – 85 000 рубли.
“No way!” Russian MP bursts out laughing when asked how an ordinary person is supposed to get a mortgage— NEXTA (@nexta_tv) August 7, 2026
After Vladislav Davankov clarified that it was “laughter through tears.”
Phew. Russia’s poor must feel so much better now. pic.twitter.com/qVvUs76YWL
А как се живее в Русия и то нерядко? Видеокадри от разказ на млада рускиня от социалните мрежи дават известна представа докъде може да стигне човек под „мъдрото ръководство“ на Владимир Путин. Предвид реториката и пропагандата на Кремъл за лошотията на колективния Запад, остава въпросът как така и в Русия е възможно такова нещо, нали уж само на Запад има лоши неща?
This is how they really live. A young Russian woman gives an unfiltered look at her everyday life— NEXTA (@nexta_tv) August 6, 2026
She washes herself in a basin, does her laundry by hand, and saves every last penny just to keep up with her loan payments—yet she still dreams of a better life.
But hey, they've… pic.twitter.com/iIa9F5nUF0
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