Нагла далавера за 500 млн. евро. Защо Владимир Малинов си отиде?: Разкрития на министър

Пълно безобразие и дори като за България това е пример за нагла далавера. Такова е заключението, което може да се направи след казаното от енергийния министър Ива Петрова по отношение на сделка за отчуждаване от компанията "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности". Компанията беше създадена да проектира 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ "Козлодуй".

Петрова заяви, че е направен одит на сделка за отчуждаване на имоти и че според данните досега излиза, че цената за отчуждаване е 1600 евро на квадратен метър. За сделката, която беше описана от енергийния ни министър като купуване на "гола ливада", се разшумя по-сериозно още в началото на годината. От тогава бяха направени уверения от правителството на Росен Желязков, че тя е спряна и нищо не е плащано - ОЩЕ: Властта се отказа да дава 100 милиона евро за "златна" ливада за АЕЦ "Козлодуй"

В сутрешния блок на Нова телевизия обаче казаното от Петрова не звучеше по този начин. Тя директно заяви, че дори имало преведени суми, за да може отчуждаването да се реализира при тези цени. Даже имало вкарани в капитала на дружеството земи на по-нормални цени, за да можело средната цена да не бъде толкова бомбастична. Според Петрова, общо става въпрос за сума от около 900 млн. лева, даже близо до 1 млрд. лева (около 500 млн. евро). Енергийният министър обеща всичко разкрито от одита да отиде в разследващите органи и прокуратурата.

Смяната на Владимир Малинов

Енергийният министър заговори за случилото се след като каза, че са разпоредени одити в енергетиката и един от тях е на поръчката за разширение на газохранилището в Чирен. За наличието на одит тя говори след въпрос защо беше сменен Владимир Малинов като ръководител на "Булгартрансгаз". От думите ѝ стана ясно, че една от основните причини е именно тази поръчка. Петрова обаче започна със следните думи за тази и други рокади в енергетиката: "Формираме силни екипи" - ОЩЕ: Чистка в "Булгартрансгаз": Отстраниха Владимир Малинов

Министърът на енергетиката подчерта за Чирен следното: Имаме амбицията да решим въпроса с разширението. Там поръчката беше блокирана - дори тя попадна във фокуса на европейската прокуратура. Но тази поръчка влезе в по-широкия случай с нашия европейски прокурор Теодора Георгиева. Казусът с Георгиева е сложен и дълъг и доведе до нейното временно отстраняване от европрокуратурата. През март 2025 г. Теодора Георгиева обяви, че се чувства застрашена от Делян Пеевски по повод повдигнати обвинения по разследването на казуса "Чирен" срещу бивш министър на енергетиката и вече бивш шеф на "Булгартрансгаз" - Владимир Малинов. Самата Кьовеши обаче абсолютно не се съгласи и не приема това обяснение на Тодорова: "Внушението е – има европейски прокурор, който се е опитал да направи най-доброто по едно дело и заради това е станал обект на сплашване, кампания по дискредитиране и накрая – на дисциплинарно производство в Европейската прокуратура. Реалността е абсолютно различна. Миналата година, през март 2025 г., в медиите се появи видеозапис. Видео, в което европейският прокурор от България, госпожа Георгиева, се появява в ситуация, в която, казано съвсем откровено, няма никакво място" - ОЩЕ:

Има европейски регламент, непрекъснато говорим с ЕК – България ще прилага отказа на ЕС от руски газ, обеща още Петрова.