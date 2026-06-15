Притеснение около "Кошницата с грижа": Икономист обясни какво е то

Икономистът Петър Ганев от Института за пазарна икономика коментира голямо притеснение около инициативата срещу високите цени "Кошница с грижа". Притеснението си той изрази в сутрешния блок на Нова телевизия. Според него то не е свързано толкова с цените, а с изказването на премиера, че ако не стане с доброволен ангажимент, ще видят какъв арсенал има държавата.

"По-притеснителното е там. Самата кошница ще видим какво ще има от нея, но мен ме притеснява докъде би стигнала държавата, особено с новите правомощия. Там някъде е интересният дебат какви ще бъдат действията", смята още Ганев.

Според финансовия журналист Стефан Антонов би било хубавозаконът да се прилага по принципен начин и ефективно. ОЩЕ: Производители в безизходица: Натиск за по-ниски цени и риск от загуба на пазари

Примерът в други държави

Бившият социален министър Христина Христова заяви, че "Кошницата с грижа" не е уникален български опит. Тя даде пример с Гърция и Франция.

"Например следях този опит в Гърция от 2022 г., там едни 50 стоки бяха определени. Добре е това, че държавата има желание да действа по този въпрос за цените и че привлича бизнесът да съдейства. Друг е въпросът да видим реалните резултати", добави още Христова. ОЩЕ: Конкретни сигнали за натиск производител да намали цените: Разказ за колко става въпрос