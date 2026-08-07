Дали и кога ще има режим на тока? Има по-голям проблем от "Боташ": Говори енергийният министър

Така е, да – с тези думи енергийният министър Ива Петрова призна, че ако сушата и липсата на вода в река Дунав продължат още 2-3 седмици, ще имаме проблеми. "Рекордно ниски нива на реката, ситуацията е изключително предизвикателна и екипите на място денонощно следят ситуацията. Вода трябва", уточни Петрова.

"Имаме доза спокойствие (за работата на АЕЦ Козлодуй, ако се задържат нивата на Дунав при сегашната ситуация. Да кажем около седмица-седмица и половина", призна енергийният министър. И добави, че в системата имаме компенсиращи мощности, споменавайки дори батерии наред с ТЕЦ и ВЕЦ. "Това е относително спокойствие, което имаме – изисква се много работа", каза тя пред Нова телевизия.

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Печелим ударно от износа на ток

За износа ни на ток Петрова потвърди, че изнасяме толкова ток, колкото за 16 часа на пълен капацитет произвеждат и двата блока на АЕЦ Козлодуй. "Износът върви на някакви рекордни нива, но това се дължи на регионалната ситуация – другите нямат (ток)", уточни Петрова пред Нова телевизия. На въпрос колко печелим, отговорът беше: "Милиони са". Въпросът по тази тема е дали всъщност не са милиарди.

"Помагат много – в сутрешния пик, когато има евтин ток, батериите зареждат", каза още Петрова, с уточнение, че вечер батериите помагат да се пренася ток. Примерно около 1/3 от произведеното от фотоволтаиците отива в батериите, но е трудно да се изчисли точно, заради различните пикове през деня, добави енергийният министър. Идеята за батериите беше на ПП-ДБ и неин двигател беше Асен Василев, който обаче искаше мегапарк с батерии – ОЩЕ: Милионите от ЕС за батериите на ток: Познати интересни имена ги вземат

Картината "Боташ" и скандалите в енергетиката

На въпрос защо не бъде публикуван протоколът между "Боташ" и "Булгаргаз", Петрова уточни, че става въпрос за договор с търговски тайни и не може публично всичко да се изнася. За срок от 15 месеца двете дружества ще предоговарят оптимизация на условията по договора, каза енергийният министър. Тя категорично заяви, че няма нищо общо между този договор и търсенето на петрол и газ в находището "Хан Тервел" в Черно море.

Не може Румен Радев да каже на "Шел" да включи Турция в концесията за търсенето на петрол и газ – това са корпоративни отношения, подчерта Петрова. Точно същото каза наскоро и бившият енергиен министър Делян Добрев, който беше едно от силните лица на ГЕРБ. Добро е решението за включване на турците, споделям, защото те имат капацитет да извършват такива проучвания, съгласи се Ива Петрова, която каза същото и за включването на OMV – ОЩЕ: "Радев не е дал никакви проценти на турците": Делян Добрев за сделката за нефтено находище в Черно море

Поне 5 години тези компании ще инвестират да търсят петрол и газ в „Хан Тервел“. После има следваща стъпка – няма никакви права дадени от България за експлоатиране на евентуално находище, увери енергийният министър.

За "Боташ" Петрова потвърди, че ще има механизъм за уреждане на задълженията на България към "Боташ". Но енергийният министър посочи, че големият проблем за "Булгаргаз" е „Топлофикация София“ и дълъгът ѝ от над 1,2 млрд. евро. Петрова показа много сериозно притеснение и поиска по-силен контрол върху ремонтите и инвестиционната програма на „Топлофикация София“, но призна, че това не е решение за финансовото състояние на дружеството. Трябва да се намери стратегическо решение, каза тя, но избяга от отговор на въпроса трябва ли да има концесия на „Топлофикация София“.

Има европейски регламент, непрекъснато говорим с ЕК – България ще прилага отказа на ЕС от руски газ, заяви Петрова. А за смяната на Владимир Малинов като ръководител на "Булгартрансгаз" отговорът беше – формираме силни екипи. Конкретно Петрова даде пример с разширението на газохранилище в "Чирен" и че сегашното управление има амбицията да реши въпроса с разширението. Поръчката за разширение там беше блокирана, тръгна уж нова – възложила съм одити, заяви Петрова и даде пример с баснословна цена на "голата ливада" с дружеството "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" (проектната компания за 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ Козлодуй) – 1 квадратен метър за 1600 евро. Дори са преведени пари, за да има реализация на сделката, твърди Петрова, която уточни, че ще подаде на прокуратурата това, което показва одита. Тя добави, че за да бъде "маскирана" сделката имало внесени в капитала и земи на по-нормални цени. Енергийният министър изчисли щета, близка до 900 млн. лева (около 500 млрд. евро) – ОЩЕ: