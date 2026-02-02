Сбърка "директна" със "задна" скорост: Обяснение как джип помля заведение

"Опитал се да паркира, но явно е объркал "директна" със "задна" и се качва на тротоара, паникьосва се". Това сподели собственикът на заведение в район "Тракия", което беше помляно от голям джип преди около денонощие.

Пред bTV собственикът определи категорично случилото се като "паника". Той смята, че шофьорът е сбъркал първа скорост със задна и е дал повече газ с идеята да се качва на тротоар да паркира. Собственикът определи всичко случило се с думата "уплашени". Има една пострадал жена, но по думите му тя била адекватна. Редовен клиент на заведението е - "добре е, уплашена е, но нормално, да те намерят под един джип: сядаш да обядваш и си заминаваш. Малкият дявол".

"Късмет, че не са гръмнали тези газови печки в градината", добави собственикът, като каза същото и за газовите бутилки.

Първоначалният тест на шофьора за наркотици не показва някакви отклонения.

