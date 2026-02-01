Любопитно:

01 февруари 2026
Божанков: Румен Радев е стратегическа заплаха за България

Въпреки че вече е станал част от общността на "Демократична България", Явор Божанков призна, че още не е воден разговор с него дали да бъде в листите за предстоящите предсрочни парламентарни избори. "Още такъв разговор не е воден". Така депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков отговори на въпрос по NOVA ще бъде ли част от листите на "Демократична България". Въпреки това той уточни, че вече е станал част от тази общност. "Там ми е сърцето, там са ми приятелите, не само колеги", каза още той. Явор Божанков все пак обясни, че не е бил член на "Продължаваме ромяната", за да е разменна монета.

Пред NOVA Божанков каза още: "За себе си мога да кажа едно - човек, ако не е в листи, не умира физически. Ако участвам в изборите, ще работя за нашата коалиция. Ако не участвам в изборите като кандидат - ще гласувам за нашата коалиция. Аз друг път пред България не виждам, освен европейския и демократичния. И друго представителство на демократично мислещите хора в България не виждам, освен нашата коалиция".

За критиките и заплахите

"Когато съм имал критика към ръководства, към конституционните промени, към сглобката, начина, по който е направена, аз съм изразил моята критика тогава, когато е бил моментът, не когато е замирисало на избори. Не, няма за какво да ми бъдат сърдити, защото днес България използва единната европейска валута и аз смятам, че дадох своя принос това да е факт", каза още той в телевизионния ефир и посочи, че вижда Румен Радев като стратегическа заплаха пред България.

Яна Баярова
