България в капан на зимата: Над 1000 снегорини на терен, блокиран автобус в Северозападна България

България в капана на зимата. Усложнена остава пътната обстановка в страната заради снеговалежите. Над 1000 снегопочистващи машини обработваха настилките по пътища през нощта, съобщават от АПИ. В столицата на терен през нощта работиха 118 машини, а в момента във всички 24 района на София чистят над 90 снегорина, посочват от Столичната община. Още: Затвориха важен рапубликански проход заради снега

Инж. Мирослав Ценов от Ситуационния център в Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ) заяви пред БНТ, че с приоритет се обработват автомагистралите, първокласните и второкласните пътища. Над 1215 снегопочитващи машини работят на терен и с цел повишаване на пътната безопасност и нормално движение, се налага затваряне на движението за товарни автомибили над 12 тона, уточни инж. Ценов.

Той добави, че пътищата са спокойни и няма инциденти към момента. За движението на леките автомобили няма ограничение, но за движение за тежкотоварните автомобили над 12 тона са затворени Троян-Кърнаре, участъци от пътищата Михалково, Кричим, Велинград-Юндола и др.

Той успокои водачите, че към момента всичко е почистено и пътищата по републиканската пътна мрежа са проходите. Шофьорите да спазват необходимата дистанция и да тръгват напът само с подготвени автомобили, призова инж. Мирослав Ценов.

Каква е ситуацията в страната?

В Смолянска област задължително всички автомобили трябва да са с вериги през проходите "Пампорово" и "Превала". Забранено е движението на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите "Превала", "Рожен" и "Печинско" и по пътищата Девин - Михалково и Батак - Доспат. 53 машини са разчиствали цяла нощ републиканските пътища. Те са проходими при зимни условия. Няма сигнали за откъснати населени места и бедстващи хора.

Около полунощ тир се завъртя и се удари в мантинелата на околовръстното шосе на София в "Люлин". При инцидента няма пострадали, но движението от АМ "Струма" в посока "АМ Европа" е блокирано.

Услжонена е пътната обстановка в и Северозападна България. Движението по път Е-79 между Видин и Монтана е блокирано на няколко места поради възникнали ПТП-та и самокатастрофирали тирове. В капана за зимата попадна и пътнически автобус с 10 пътници, който е пътувал от Монтана към Белоградчик. Той е останал блокиран през цялата нощ. По информация на един от пътниците около 4.00 ч. тази сутрин шофьорът на автобуса все пак е успял да премине през алтернативен маршрут и да излезе от пътната блокада в района.