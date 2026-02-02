В София: Градският транспорт се движи нормално при зимни условия

През изминалата нощ на територията на всички 24 района на Столична община са извършени обработки със смеси срещу заледяване. Общо 118 снегопочистващи машини са обработвали пътните настилки на улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, както и основни улици в кварталите, съобщиха от Столична община. Към момента градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.

Първата обработка е започнала след 20:00 часа, като снегопочистване е извършено в районите "Студентски", "Изгрев", "Панчарево" и "Банкя". След полунощ дейностите са продължили на територията на всички 24 района на столицата.

Обработени са общински пътища в районите "Панчарево", "Витоша", "Банкя", "Нови Искър", "Връбница" и "Кремиковци", както и Южната дъга на Софийския околовръстен път.

Към момента над 90 снегопочистващи машини продължават работа в столицата.

На територията на Природен парк „Витоша“ снеговалежът е бил непрекъснат, при температури до –8 градуса. Извършено е опесъчаване и избутване на снежна маса по двата планински пътя: кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – „Златни мостове“.

Обстановката се следи непрекъснато от екипите на Столичния инспекторат. Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община извършват обходи на терен.

Призовават се шофьорите да излизат на път само с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно и със съобразена скорост. От СО напомнят на етажните собствености, на управителите на търговски и офис площи да почистват прилежащите пространства пред съответните сгради.