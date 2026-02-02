Лайфстайл:

В София: Градският транспорт се движи нормално при зимни условия

02 февруари 2026, 07:38 часа
През изминалата нощ на територията на всички 24 района на Столична община са извършени обработки със смеси срещу заледяване. Общо 118 снегопочистващи машини са обработвали пътните настилки на улици и булеварди, по които се движи градският транспорт, както и основни улици в кварталите, съобщиха от Столична община. Към момента градският транспорт се движи при зимни условия и изпълнява обичайните си маршрути.

Първата обработка е започнала след 20:00 часа, като снегопочистване е извършено в районите "Студентски", "Изгрев", "Панчарево" и "Банкя". След полунощ дейностите са продължили на територията на всички 24 района на столицата.

Обработени са общински пътища в районите "Панчарево", "Витоша", "Банкя", "Нови Искър", "Връбница" и "Кремиковци", както и Южната дъга на Софийския околовръстен път.

Към момента над 90 снегопочистващи машини продължават работа в столицата.

На територията на Природен парк „Витоша“ снеговалежът е бил непрекъснат, при температури до –8 градуса. Извършено е опесъчаване и избутване на снежна маса по двата планински пътя: кв. „Драгалевци“ – хижа „Алеко“ и кв. „Бояна“ – „Златни мостове“.

Обстановката се следи непрекъснато от екипите на Столичния инспекторат. Дежурните екипи на дирекция „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община извършват обходи на терен.

Призовават се шофьорите да излизат на път само с автомобили, подготвени за движение при зимни условия, и да шофират внимателно и със съобразена скорост. От СО напомнят на етажните собствености, на управителите на търговски и офис площи да почистват прилежащите пространства пред съответните сгради.

Виолета Иванова
