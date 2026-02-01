Левът е в историята, плащаме само с евро

Левът е в историята. От днес (1 февруари) всички разплащания в страната ще се извършват единствено и само в евро. Преминаването към единната европейска валута започна на 1 януари 2026 г. През целия месец януари можехме да използваме като законно платежно средство и двете валути. До днес. След 31 януари левове в брой ще могат да се обменят в търговските банки или държавните пощенски клонове по фиксирания курс от 1,95583 за евро.

ОЩЕ: 28 дни с еврото: Накъде върви инфлацията според икономистите

Какво не се променя?

Както и до момента потребителите ще продължат да виждат двойното обозначаване на цените в лева и в евро. Това ще е до 8 август, когато изтича законовото изискване.

Законът задължава търговските банки да не вземат такси за обмен до 30 юни. За суми над 30 000 лева се изисква предварително уведомление до банковия офис, а за суми над 5 000 евро се изисква и декларация за произоход на средствата. В пощенските клонове лимитът за обмяна е 10 000 лева.

Българската народна банка ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс.

ОЩЕ: Ефектът на еврото: Депозитите в банките се увеличиха с огромен процент

Институциите ще продължат със засилените проверки за необосновано покачване на цените. При установяване на такова, търговците имат пет работни дни да докажат икономическата обосновка за това.

Какво се променя?

Потребителите трябва да плащат в евро, а търговците — да приемат, обслужват плащания и връщат ресто само в евро.

За безпроблемното протичане на процесите, от КЗП препоръчаха на търговците да си набавят достатъчно количество монети в евро. Тези от тях, които не спазват правилата за двойно обозначаване, правилно превалутиране, прозрачно ценообразуване или други изисквания на закона, подлежат на санкции от страна на КЗП и останалите контролни органи.

ОЩЕ: Шефът на Координационния център за еврото говори за "усещане" за поскъпване на цените

От Координационния център за еврото заявиха, че банкнотата от 200 евро е законно платежно средство и никой няма основание да откаже плащане с нея. Това стана след оплакванията на потребители за отказ от търговци да приемат тези банкноти.

От БНБ обясниха, че в случай на несъразмерност на покупката спрямо предложената 200 еврова банкнота, търговецът може да откаже плащане с нея. Например с 200 евро да си купите едно кафе, това е нарушение на правилото за добросъвестност, поясниха от БНБ.

През януари са регистрирани 23 случая на фалшиви банкноти, включително и реквизитни, и те не са повече от миналата година, обявиха още от Координационния център за еврото. Най-многобройни са задържаните 100-еврови фалшиви банкноти - над 100. От тези с 200 евро номинал са установени две фалшиви банкноти.