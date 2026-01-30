Минималните заплати в ЕС през януари 2026 г.: България е далеч на дъното

Минимална работна заплата в България през януари 2026 г. е най-ниската в целия Европейски съюз ЕС. Това показват последни данни на европейската статистическа служба Евростат. Както е известно, в България минимална работна заплата от 1 януари тази година е 620 евро. Според данните на Евростат към 1 януари 2026 г. 22 от 27 държави в ЕС имат национална минимална работна заплата.

Минималните заплатите по страни

В осем държави минималната заплата е под 1 000 евро на месец.

България е далеч на дъното с 620 евро, предпоследна е Латвия (780 евро), малко пред нея е Румъния (795 евро).

С минимални заплати малко под 1000 евро са Унгария (838 евро), Естония (886 евро), Словакия (915 евро), Чехия (924 евро) и Малта (994 евро).

В други осем държави минималната заплата е между 1 000 и 1 500 евро на месец.

Това са Гърция (1 027 евро), Хърватия (1 050 евро), Португалия (1 073 евро), Кипър (1 088 евро), Полша (1 139 евро), Литва (1 153 евро), Словения (1 278 евро) и Испания (1 381 евро).

В шест държави от ЕС минималната заплата е над 1 500 евро на месец.

В групата на най-богатите са Франция (1 823 евро), Белгия (2 112 евро), Нидерландия (2 295 евро), Германия (2 343 евро), Ирландия (2 391 евро) и Люксембург (2 704 евро).

Данните показват, че най-високата минимална работна заплата в държавите от ЕС (в Люксембург) е 4,4 пъти по-висока от най-ниската (в България).

Само в пет държави няма установена минимална работна заплата. Това са Дания, Италия, Австрия, Финландия и Швеция.