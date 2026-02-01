Лайфстайл:

Атанасов: Демократичната общност да води страната "между две К"

01 февруари 2026, 19:56 часа 195 прочитания 0 коментара
Атанасов: Демократичната общност да води страната "между две К"

Председателят на групата на ПП–ДБ и лидер на "Демократи за силна България" Атанас Атанасов подчерта, че 1 февруари е дата, която не трябва да се забравя от никого. Той заяви в предаването "120 минути" по bTV, че това е "черен ден в българската история" и ни напомня за последиците от беззаконията след есента на 1944 г., когато хиляди хора са били убити без съд и присъда.

Още: Божанков: Румен Радев е стратегическа заплаха за България

Относно настоящата политическа ситуация и отношенията с президента Румен Радев Атанасов припомни свой въпрос, зададен преди време на държавния глава - дали говори като президент, или като политически конкурент. Според председателя на ПГ на ПП-ДБ днес отговорът е ясен за всички. "В лицето на гражданина Румен Радев имаме много сериозен политически конкурент. Дори бих казал – политически съперник", заяви той, но изрично уточни, че не вижда основания за сътрудничество с Радев след изборите.

Снимка: БГНЕС

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Атанасов постави под съмнение антикорупционната реторика на Румен Радев. В студиото на bTV той попита "с коя олигархия ще се бори президентът", при положение че един хората, участвали най-активно в политическото лансиране на Радев, е бизнесменът Георги Гергов – приватизатор от началото на прехода и бивш почетен консул на Русия. "Двамата са в много близки отношения, това е публично достояние. Нека хората сами преценят дали това е олигархия", заяви още Атанасов и даде друг пример, като припомни, че Румен Радев награди с орден "Стара планина" двама бивши вицепрезиденти на "Мултигруп".

България "между две К"

По темата за управлението Атанасов заяви, че демократичната общност трябва ясно да води страната "между две К – корупцията и Кремъл", които по думите му "много често са свързани". Атанасов определи договора с "Боташ" като "корупционна яма", която струва на България по около 500 хиляди евро на ден.

Още: БСП да направят поредния преврат и да си вземат Радев: "Съвети" от Атанас Атанасов

Що се отнася до напрежението в коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България", Атанасов заяви, че се опитва да играе ролята на медиатор. "Нашите избиратели очакват от нас единство и твърдост. Очакват да се борим да бъдем първа политическа сила, за да решим редица проблеми от най-различни сфери в страната", подчерта той.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Атанас Атанасов Румен Радев ПП ДБ
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес