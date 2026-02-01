Атанасов: Демократичната общност да води страната "между две К"

Председателят на групата на ПП–ДБ и лидер на "Демократи за силна България" Атанас Атанасов подчерта, че 1 февруари е дата, която не трябва да се забравя от никого. Той заяви в предаването "120 минути" по bTV, че това е "черен ден в българската история" и ни напомня за последиците от беззаконията след есента на 1944 г., когато хиляди хора са били убити без съд и присъда.

Относно настоящата политическа ситуация и отношенията с президента Румен Радев Атанасов припомни свой въпрос, зададен преди време на държавния глава - дали говори като президент, или като политически конкурент. Според председателя на ПГ на ПП-ДБ днес отговорът е ясен за всички. "В лицето на гражданина Румен Радев имаме много сериозен политически конкурент. Дори бих казал – политически съперник", заяви той, но изрично уточни, че не вижда основания за сътрудничество с Радев след изборите.

Атанасов постави под съмнение антикорупционната реторика на Румен Радев. В студиото на bTV той попита "с коя олигархия ще се бори президентът", при положение че един хората, участвали най-активно в политическото лансиране на Радев, е бизнесменът Георги Гергов – приватизатор от началото на прехода и бивш почетен консул на Русия. "Двамата са в много близки отношения, това е публично достояние. Нека хората сами преценят дали това е олигархия", заяви още Атанасов и даде друг пример, като припомни, че Румен Радев награди с орден "Стара планина" двама бивши вицепрезиденти на "Мултигруп".

България "между две К"

По темата за управлението Атанасов заяви, че демократичната общност трябва ясно да води страната "между две К – корупцията и Кремъл", които по думите му "много често са свързани". Атанасов определи договора с "Боташ" като "корупционна яма", която струва на България по около 500 хиляди евро на ден.

Що се отнася до напрежението в коалицията "Продължаваме промяната - Демократична България", Атанасов заяви, че се опитва да играе ролята на медиатор. "Нашите избиратели очакват от нас единство и твърдост. Очакват да се борим да бъдем първа политическа сила, за да решим редица проблеми от най-различни сфери в страната", подчерта той.