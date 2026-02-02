Исторически награди "Грами": Bad Bunny с отличието за албум на фона на анти-Тръмп изказвания (СНИМКИ+ВИДЕО)

Bad Bunny спечели наградата за албум на годината на наградите "Грами" 2026, с което приключи една изненадваща и историческа вечер. Това е първият път, когато испаноезичен албум печели най-голямата награда. "Пуерто Рико!", започна речта си на испански Bad Bunny, благодарейки на онези, които са повярвали в него, работили по албума и на майка му. "Искам да посветя тази награда на всички хора, които са били принудени да напуснат родината си, за да следват мечтите си", каза той на английски език.

Снимка: Getty Images

Наградата беше връчена от Хари Стайлс – английският певец, който спечели най-голямата награда през 2023 г. за "Harry’s House". Той победи Bad Bunny, който беше номиниран за "Un Verano Sin Ti" – първият испаноезичен албум, номиниран в тази категория.

Анти-ICE послания от сцената

Били Айлиш спечели наградата за песен на годината за "Wildflower" и използва момента, за да се присъедини към музикантите, критикуващи имиграционните власти, предава "Асошиейтед прес". "Никой не е нелегален на открадната земя", каза тя, докато приемаше наградата за песента от албума си от 2024 г. "Hit Me Hard and Soft". "Майната им на ICE е всичко, което искам да кажа."

Имиграцията беше основна тема на вечерта. Bad Bunny, след като спечели награда за своя албум "Debí Tirar Más Fotos", който оформя духа на времето, използва речта си, за да сподели анти-ICE послание. "Преди да благодаря на Бога, ще кажа ICE out", каза той, започвайки речта си на английски език под бурни аплодисменти. "Ние не сме диваци, не сме животни, не сме извънземни. Ние сме хора и сме американци."

Преди Bad Bunny да вземе наградата за най-добър албум в категорията "музика урбана", Оливия Дийн беше обявена за най-добър нов изпълнител. "Никога не съм си представяла, че ще бъда тук", каза тя, като избърса сълзите си, докато получаваше първата си награда "Грами". "Аз съм тук като внучка на имигрант. Нямаше да съм тук... Аз съм продукт на смелостта и мисля, че тези хора заслужават да бъдат почетени."

"Страхувам се", каза Глория Естефан за настоящата политическа ситуация зад кулисите на "Грами". "Има стотици деца в центрове за задържане. В този момент не разпознавам страната си."

Кендрик Ламар, Лейди Гага, Джели Рол с големи награди

Снимка: Getty Images

Кендрик Ламар и SZA спечелиха наградата за запис на годината за "Luther". Шер връчи наградата и погрешно обяви, че тя е за "Luther Vandross", вместо за Кендрик Ламар и SZA за сингъла им "Luther". Един от продуцентите на песента, Sounwave, започна речта си, като каза: "Нека поздравим великия, вече покойния Лутер Вандрос.

Ламар спечели и първата телевизионна награда за вечерта, за рап албум за "GNX", като прие трофея от Куин Латифа и Доечи. "За мен е чест да бъда тук", каза той в речта си при получаването на наградата. "Хип-хопът винаги ще бъде тук... Ние ще носим тази култура със себе си."

С тази победа Ламар счупи рекорда на Джей Зи и стана рапърът с най-много награди "Грами" в кариерата си. Джей Зи има 25; след като спечели наградите за рап албум и запис на годината, Ламар вече има общо 27.

Снимка: Getty Images

Наградата за поп вокален албум отиде при Леди Гага за "Mayhem". "Всеки път, когато съм тук, все още ми се струва, че трябва да се ощипя", каза Гага в речта си.

Наградата за поп соло изпълнение отиде при Лола Янг за "Messy", чиято реч забавно отговаряше на духа на песента. "Не знам какво да кажа", шегуваше се тя, че "очевидно" не е подготвила реч. "Много, много съм благодарна за това." Първата награда в категорията за съвременен кънтри албум отиде при Джели Рол за "Beautifully Broken". "Вярвам, че музиката имаше силата да промени живота ми", каза Джели Рол в речта си при получаването на наградата, в която прекара по-голямата част от времето в благодарности към Бога.

Снимка: Getty Images

Фарел Уилямс получи наградата "Dr. Dre Global Impact Award". "На всички в тази зала, които вярват в силата на черната музика", каза той, "много ви благодаря". А Шер получи наградата "2026 Lifetime Achievement Award". "Единственото, което искам да запомните", каза тя, "е, че съм в този бизнес от 60 (нецензурна дума) години. Искам само да ви кажа, никога не се отказвайте от мечтите си."

Победители за първи път

По време на церемония, проведена в Peacock Theater в Лос Анджелис преди основното шоу, Далай Лама спечели първата си награда "Грами" за аудиокнига, разказ и запис на разказ, като победи съдията от Върховния съд Кетанжи Браун Джаксън.

"Golden" от "KPop Demon Hunters" спечели наградата за песен, написана за визуални медии, което е първият път, когато K-pop изпълнител печели награда "Грами". Композиторите изнесоха речта си на английски и корейски, подчертавайки двуезичния характер на песента.

Наградата за музикален филм отиде при "Music for John Williams", което означава, че режисьорът Стивън Спилбърг официално спечели първата си награда "Грами". Това го прави носител на EGOT – артист с награди "Еми", "Грами", "Тони" и "Оскар", предава "Асошиейтед прес".