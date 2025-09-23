Кризата за горива в Русия се разраства след украинските удари

Русия е изправена пред недостиг на определени видове горива, тъй като атаките с дронове на Украйна намаляват работата на рафинериите, а заради високите разходи по заеми частните бензиностанции не могат да си позволят да складират гориво, предаде Ройтерс, позовавайки се на търговци на дребно. Украйна засили атаките с дронове срещу руска енергийна инфраструктура през последните седмици, насочени към рафинерии и експортни терминали, с цел намаляване на приходите от износ на Москва, разпалване на вътрешно недоволство и подтикване на Кремъл към мирни преговори.

Атаките намалиха руското рафиниране на петрол с една пета

Атаките намалиха руското рафиниране на петрол с почти една пета в определени дни и намалиха износа от ключови пристанища, тласвайки Москва близо до намаляване на производството на петрол.

Русия има голям излишък от дизел, но производството на бензин отговаря на вътрешното търсене, което означава, че спадът в рафинирането може да доведе до недостиг.

Няма големи опашки на бензиностанциите, но някои видове бензин, като популярните Аи 92 и Аи 95, често отсъстват.

Далечният изток на Русия и Крим бяха първите територии, които изпитаха недостиг на бензин през август.

Подобни проблеми са възникнали в района на река Волга, както и в Южна и Централна Русия, според източниците. Ройтерс разговаря с петима търговци и търговци на дребно на руския пазар на горива, които поискаха да не бъдат назовани поради чувствителността на въпроса.

Глеб Никитин, губернаторът на Нижегородска област в Приволжието, заяви в понеделник в канала Telegram, че „временните“ прекъсвания на бензиностанциите са свързани с вериги за доставки в по-широкия регион.

„Всичко би трябвало да се върне към нормалното през следващите дни“, каза той.

Източниците твърдят, че проблемите са особено остри за частните бензиностанции, които не са част от вертикално интегрирани петролни компании и които не получават достатъчно гориво поради съкращения в рафинирането и се борят да складират бензин поради високите лихвени проценти от 17%.

Бензиностанциите, собственост на големи петролни компании, все още работят като цяло нормално, съобщиха източниците.

Делът на независимите бензиностанции в Русия е около 40%.

"Управителят реши временно да затвори бензиностанцията, защото нямаше бензин“, каза служител на бензиностанция в западната Белгородска област.

Бензиностанцията в съседното село също затвори, а други просто останаха без бензин“, каза тя.

Руската икономика досега е издържала на западните санкции, но в момента се забавя. Фалитите и затварянията на предприятия се увеличават в индустрии, като например въгледобивния сектор, а износът намалява.