Войната в Украйна:

Чарли Шийн: Взимах толкова много дрога, че дилърите не искаха да ми продават

23 септември 2025, 16:40 часа 0 коментара
Чарли Шийн: Взимах толкова много дрога, че дилърите не искаха да ми продават

Съдържание:

Чарли Шийн призна, че употребата му на наркотици е била толкова екстремна, че дори дилърите му са смятали, че не може да е за лична употреба, като дори картелите са се дистанцирали от актьора. В откровено интервю за "60 Minutes" с австралийската журналистка Амелия Адамс, 60-годишният актьор си спомни как мексикански картел веднъж е отказал да продължи да му доставя кокаин, опасявайки се, че той го препродава. Интервюто, част от рекламната кампания за мемоарите му "The Book of Sheen" и предстоящия документален филм на Netflix "a k a Charlie Sheen", дава поглед към най-тъмните периоди от живота на Шийн.

Снимка: Getty Images

Актьорът, който стана известен с филми като "Взвод" и по-късно се превърна в най-високоплатената звезда в телевизията с "Двама мъже и половина", описа шокиращия момент, в който наркотрафикантите ефективно прекъснали връзките си с него. "Да, направиха го", отговори Шийн, когато Адамс попита с недоверие. "Те никога не бяха виждали някой да приема такова количество. И така, единствените други хора, на които доставяха такова количество, бяха дилърите, и те помислиха, че аз продавам дрогата."

Още: Годеж на Олимп за водещата на тотото Марина Кискинова (СНИМКИ)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Адамс продължи да натиска, като постави под въпрос отдавна циркулиращите слухове, че Шийн някога е изпушил седем грама крек кокаин на един път. Актьорът не отрече възможността, като се засмя, докато си спомняше, и отвърна с шега: "Някак си е забавно, нали?"

Публичен срив, личен хаос: Разпадането на една телевизионна икона

Снимка: Getty Images

Борбата на Шийн с пристрастяването не беше само лична, а се разиграваше публично. През 2011 г., в разгара на славата си, той беше уволнен от "Двама мъже и половина" от Warner Bros. и CBS след поредица от непредсказуеми изблици.

Още: Новите наркотици: "Слонска упойка", която води до будна кома

Сред най-забележителните инциденти беше тирадата му срещу изпълнителния продуцент Чък Лори, когото нарече "глупав, глупав мъничък човек", като същевременно го предизвика на бой. Въпреки че Шийн казва, че оттогава се е помирил с Лори, последствията от инцидента белязаха повратна точка в кариерата му. "Беше несъвършена буря от прекалено много неща, които се случваха зад кулисите в личния ми живот", каза Шийн. "И имах два последователни провалени брака. И тогава, в разгара на всичко това, аз все още се опитвах да бъда в центъра на вниманието за децата си, знаете ли. Преживях два развода и имах четири деца в рамките на осем години в това шоу."

Чарли Шийн и сексуалните признания

Снимка: Getty Images

Мемоарите и документалният филм на Шийн разкриват и отдавнашните слухове за личния му живот. Той открито признава, че е имал сексуални отношения с мъже, които са започнали по време на периоди на интензивна употреба на наркотици. "Просто исках да усетя как би било да разкрия това", каза Шийн. "Не да разкрия, а да споделя, и това е наред." 

За него да говори открито означаваше и да обезоръжи онези, които се опитаха да го експлоатират, след като разкри, че е платил седемцифрени суми, за да заглуши хора, които заплашваха да разкрият интимни подробности от живота му, включително диагнозата му за ХИВ. "Беше и за да извадя куршумите от някои оръжия, които все още са насочени към мен. И просто да кажа: "Вече нямате никакъв контрол над мен с вашите искания за изнудване." 

Още: Опасните моменти на Чарли Шийн: Пилотирал самолет в нетрезво състояние

Шийн разкри през 2015 г., че е ХИВ-позитивен, обяснявайки, че няколко гости са снимали лекарствата му и са ги използвали, за да го изнудват, но той настоява, че никога не е предал вируса на друг човек, пише "Marca".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
Наркотици звезди Чарли Шийн
Още от Шоубизнес
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес