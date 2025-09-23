Войната в Украйна:

Плашат с клане училища и болници в Румъния

23 септември 2025, 17:28 часа 439 прочитания 0 коментара
Училища и болници в Румъния получават заплашителни съобщения за въоръжено клане, предаде македонската телевизия 21. 

400 училища и болници в Букурещ и в цялата страна са получили съобщения със заплахи за кървави престъпления от вчера вечерта до сутринта. Авторът твърди, че е въоръжен и че планира клане.

Според румънските медии полицията и тайните служби вече са направили предварителни разследвания и казват, че заплахите са фалшиви и няма причина за безпокойство.

На училищата и болниците обаче е наредено да засилят мерките за сигурност. ОЩЕ: Заплашваше с бомба: Бивш генерал нахлу при президента на Хърватия

Деница Китанова
