Плашат с клане училища и болници в Румъния

Училища и болници в Румъния получават заплашителни съобщения за въоръжено клане, предаде македонската телевизия 21.

400 училища и болници в Букурещ и в цялата страна са получили съобщения със заплахи за кървави престъпления от вчера вечерта до сутринта. Авторът твърди, че е въоръжен и че планира клане.

Според румънските медии полицията и тайните служби вече са направили предварителни разследвания и казват, че заплахите са фалшиви и няма причина за безпокойство.

На училищата и болниците обаче е наредено да засилят мерките за сигурност.