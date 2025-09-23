Вече 130 китайски товарни влака са блокирани на границата между Беларус и Полша - причината е, че Варшава я затвори малко преди старта на приключилото официално традиционно руско-беларуско военно учение "Запад". Украинската гранична служба вече обяви, че всички руски войници, дошли за учението, са се върнали на руска територия и в Беларус е останал незначителен руски контингент, с което опасенията за нова руска операция тип "инвазия" засега са туширани. Но Полша отдавна се оплаква и от провокации от Беларус с незаконни мигранти - че беларуските власти нарочно тикат групи от мигранти да минават в Полша.

Полша затвори границата си с Беларус на 12 септември, 2025 година, а вече над 130 влака от Китай с товар за ЕС остават блокирани там. Товарът е на стойност милиарди евро, тъй като около 3,7% от китайския износ за ЕС обикновено преминава по този маршрут, посочва беларуската опозиционна медия NEXTA.

Китайските компании търсят алтернативи - през Санкт Петербург с последващ морски транспорт или през Казахстан, Кавказ и Турция. Експерти по логистика изчисляват, че до 90% от железопътните превози между Китай и ЕС през Беларус и Полша в момента са спрени. Някои товари се пренасочват през Литва или Забайкалск, но това са само временни решения. Китайските превозвачи се надяват, че блокадата няма да продължи дълго, но засега няма информация кога границата ще бъде отворена отново. Беларуският диктатор Александър Лукашенко е информирал Политбюро на Китайската комунистическа партия, че вината за блокадата е изцяло на Полша.

Затварянето засегна не само Китай и Европа, но и рикошира върху Русия. Десетки транзитни влакове вече са блокирани в Казахстан, включително тези, превозващи руски стоки. От 21 до 30 септември приемането на чуждестранни товари е почти изцяло спряно, след кат 90 влака не помръдват. На границата между Русия и Казахстан камионите са изправени пред многодневни опашки, а бързоразвалящите се стоки се изпращат във временни складове.

