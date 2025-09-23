Унгария отказва да спре да купува руски петрол

Не можем да осигурим безопасни доставки на енергийни продукти за нашата страна без руски източници на петрол или газ, заяви в интервю за британското издание "Гардиън" външният министър на Унгария Петер Сиярто в кулоарите на 80-ата годишна сесия на Общото събрание на ООН. С други думи - Унгария няма да се откаже от руските енергийни доставки, въпреки искането на Белия дом към съюзниците от НАТО да спрат да купуват руски петрол. Припомняме, че Доналд Тръмп поиска Европа да спре вноса на руски петрол, като Сиярто добави, че „разбира“ подхода на американския президент.

Могат само да мечтаят за петрол от другаде

„За нас енергийните доставки са чисто физически въпрос“, каза той. „Може да е хубаво да мечтаем да купуваме петрол и газ отнякъде, освен Русия, но можем да купуваме само оттам, където имаме инфраструктура", добави той. ОЩЕ: След разговор с Тръмп: Фон дер Лайен обеща ЕС по-бързо да спре да купува руски петрол и газ

„И ако погледнете физическата инфраструктура, е очевидно, че без руските доставки, е невъзможно да се осигури безопасното снабдяване на страната", смята още той.

Колко петрол внася Унгария от Русия?

Унгарската държавна MOL Group внася около 5 милиона тона петрол годишно през петролопровода „Дружба“, доставяйки суров петрол на рафинерии в Унгария и Словакия. Тези две страни се противопоставиха най-много на призивите за спиране на вноса на енергия от Русия.

Унгарският премиер Виктор Орбан е един от най-близките идеологически съюзници на Тръмп в Европа и редовно го е хвалил. Орбан също така остро критикува Украйна, като същевременно запазва топли отношения с Кремъл. ОЩЕ: Близък до Тръмп сенатор заплаши Унгария и Словакия заради руския петрол, Будапеща не отстъпва