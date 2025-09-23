Полша отваря границата си с Беларус, но не изключва да я затвори пак

Полша ще отвори граничните пунктове на границата с Беларус в полунощ на 25 септември, пише полската медия Wyborcza, позовавайки се на думи на министър-председателя на страната Доналд Туск в началотона правителственото заседание във вторник. „Ние, заедно с министъра на вътрешните работи и администрацията, който в най-скоро време ще издаде съответната заповед, решихме да възобновим работата на граничните, железопътните и шосейните пунктове, които бяха затворени във връзка с ученията „Запад“, заяви Туск.

По думите му граничните пунктове ще бъдат отворени в полунощ „от сряда срещу четвъртък“ от 24 до 25 септември.

Ако „напрежението или агресивното поведение на нашите съседи се увеличи“, Полша отново ще затвори пропускателните пунктове, добави Туск.

Предисторията

Границата беше затворена, защото в периода от 12 до 16 септември на територията на Беларус се проведе руско-беларуско военно учение "Запад 2025".

Освен това Полша отдавна се оплаква и от провокации от Беларус с незаконни мигранти - че беларуските власти нарочно тикат групи от мигранти да минават на нейна територия.

Днес, въпреки че всички руски войници, дошли за учението, са се върнали на руска територия и в Беларус е останал незначителен руски контингент, с което опасенията за нова руска операция тип "инвазия" засега са туширани, 130 китайски товарни влака бяха блокирани на границата между Беларус и Полша. ОЩЕ: Заради блокада: Общ икономически проблем притиска ЕС, Китай и Русия