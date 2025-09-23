Ще промени ли България данъчната си политика? Финансовият министър отговори на препоръките

България няма да променя данъчната си система и политика, категорична е финансовият министър Теменужка Петкова пред медиите във Велико Търново след като в публичното пространство отново се появи полемика "за" и "против" промяна на данъчната система и политика на България, която пък бе породена от заключенията на последната редовна мисия на Международния валутен фонд у нас и дадените от него препоръки, предаде БНР.

"Тази препоръка, свързана с въвеждането на прогресивното подоходно облагане, МВФ я прави не за първи път, но към настоящия момент тази тема не стои на дневен ред пред правителството. МВФ е посочил, че това е негова препоръка в средносрочен план, когато постигнем оптимизация на разходите, свързани със здравеопазване, образование, инфраструктура, те предлага да се осмисли друг, различен подход", обясни финансовият министър. ОЩЕ: Риск от финансови дисбаланси: МВФ препоръча отмяна на плоския данък

Данъците в България

"Данъците в България остават непроменени, пред правителството не стои подобна задача нито за тази, нито за следващата година", подчерта Петкова.

Рисковете за България

Политическата нестабилност е един от рисковете, които посочва в заключението си МВФ, а финансовият министър коментира, че евентуалното връщане на политическата несигурност на практика ще доведе до това да не могат да бъдат реализирани ползите от въвеждане на еврото в България.

"В тази връзка искам да обърна внимание на колегите от ПП-ДБ, които неистово искат да свалят правителството, до какво ще доведе това и към какво тласкат държавата", каза още Петкова. ОЩЕ: Мисия на МВФ пристигна в България и проведе среща с Теменужка Петкова

Ще има ли актуализация на бюджета?

От думите й стана ясно, че на този етап правителството няма да предлага актуализация на тазгодишния бюджет.

От предложенията на различните министерства ще зависи дали ще има промени в различните държавни дейности като заплати и социални плащания, каза още финансовият министър Теменужка Петкова, която се включи в информационна среща за еврото във Велико Търново.