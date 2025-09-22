Войната в Украйна:

43-тото издание на "Златна роза" събра най-доброто от българското кино във Варна (ВИДЕО)

22 септември 2025, 20:00 часа 243 прочитания 0 коментара

За поредна година Варна се превърна в столица на киното и доброто настроение, благодарение на 43-тото издание на фестивала на българския игрален филм "Златна роза". Програмата на форума, който ще продължи до 23-ти септември, включва 17 пълнометражни и 24 късометражни филма в конкурсната програма, 13 извънконкурсни заглавия и пет класически прожекции, подготвени със съдействието на Националната филмотека. 

Публиката имаше възможност да се наслади на значими заглавия като "Гунди - Легенда за любовта", "ЛЮБОФ", "Стадото", отличения на фестивала в Кан през 2024 година филм "Безрамните", "Диви ягоди" на режисьора Татяна Пандурска и още много. За пръв път пред българските зрители бе показан и филма "Made in EU" на режисьора Стефан Командарев, чиято премиера се състоя на фестивала във Венеция тази година и бе посрещнат от 8 минутни овации. 

Сред акцентите беше и социалната комедия "Рожден ден", където в главните роли виждаме вечните актьори Меглена Караламбова и Васил Банов, за когото това остава последния филм, в който той участва преди да ни напусне на 78-годишна възраст. 

Специално пред камерите на Actualno.com застана режисьорът на "Рожден ден" Ивайло Пенчев, за да ни разкаже повече за процеса на създаване на филма и неговите послания. 

Какво ни каза той и какви бяха настроенията на фестивала - вижте в репортажа. 

Александра Йошева
