Намаляват: И заплати, и търсене на хора в руския военнопромишлен сектор (ОБЗОР - ВИДЕО)

След като западните санкции срещу руската икономика видимо нямаха ефект в началото на пълномащабната война в Украйна, отприщена от руския диктатор Владимир Путин на 24 февруари, 2022 година, напоследък се трупат все повече данни, потвърждаващи говореното от експерти тогава – ефектът от санкциите ще се види в по-дългосрочен период от време. The Economist пише в нов свой материал, че дори официалните руски данни показват – растежът на руската икономика е почти замръзнал, заплатите – също.

Още: Докато Тръмп бърбори, Русия притиска Украйна с различен военен подход и следващо поколение дронове (ОБЗОР - ВИДЕО)

Високата основна лихва в Русия прави по-привлекателно пестенето на пари, а не впрягането им в инвестиции. Показателно – в началото на 2022 година, когато Путин подпали войната с Украйна, руският износ на петрол е в обем от 155 млрд. долара. 3 години по-късно вече е 96 млрд. долара, като за това спомага и по-силната рубла, която затруднява износа. През юли, руският икономически растеж и то на годишна база е едва 0,4%. А индикаторът за икономическата активност в Русия, който The Economist цитира (данните са на американската инвестиционна банка Goldman Sachs), е на нула буквално. И още – потребителският индекс в сегмент пазаруване е под 100 базови пункта – всъщност той е достигнал 100 базови пункта само през март, 2008 година.

Дори във военната сфера от икономическа гледна точка нещата не са изцяло розови. Опозиционното руско издание "Новая газета" информира, че за пръв път след старта на пълномащабната война в Украйна заплатите в руския военнопромишлен комплекс намаляват – с 10% през 2025 година спрямо 2024 година, търсенето на хора - също. Информацията е на база анализирани 600 000 обяви за работа от 1200 руски предприятия в отбранителнителния сектор. През лятото на 2025 година са публикувани обяви за 34 500 работни места в сектора, което е най-ниското ниво от началото на войната в Украйна, а предишното лято са били 52 000. И това при положение, че руският парламент обяви в края на 2024 година, че ще има недостиг от специалисти за руския военнопромишлен комплекс. Причината за спада – сегашната военна индустриална база в Русия вече е запълнена, трябва да се изграждат нови мощности и да се отварят нови производствени линии, за да има възможност да се наемат нови хора. Това обаче е много трудно, предвид максимално използваният капацитет на всички предприятия. Заради инфлацията, държавата не може да дава по-големи субсидии, които да тласнат по-мащабно разкриване на нови производствени линии. Приоритет за Кремъл сега са дроновете и ракетите и Русия финансира предимно таково производство. В този сегмент има дори увеличение на заплати, при това до 2 пъти от 2022 година насам (от 30 000-40 000 рубли месечно до 60 000-80 000 рубли месечно. Но ако става въпрос за производство на бронирана техника, нещата са на обратния полюс – на фронта в Украйна руската армия ползва такава техника по-пестеливо, следователно и производителите не виждат смисъл да разширяват базите си за ремонт и ново производство. Същото е положението и при производството на военни самолети. Американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) коментира, че се появява парадокс – режимът на Путин хвърли и хвърля много пари за военната сфера, а това тласна инфлацията нагоре, което сега затруднява руската икономика.

Русия систематично се цели в цивилни в Украйна

И още – през първите 8 месеца на 2025 година спрямо същия период на 2024 година руските удари по цивилни в Украйна са довели до 40% повече жертви. Данните са специална комисия към ООН – нейният председател ги оповести пред Съвета по човшеките права на ООН. Особено важен акцент – увеличават се руските удари, при които след първоначално нанесен удар с поражения се нанася втори удар, които уцелва дошли да се справят с последствията от първия удар спасители. Специално е отчетено, че в Херсонска област руснаците масово ползват FPV дронове с по-малък обхват, за да обстрелват цивилни. Има хиляди видеокадри на такива случаи в канали в Телеграм, чиито администратори са руски войници или са на отделни звена (взводове, полкове, бригади) на руската армия, гласи друга от констатациите.

Всичко това – на фона на поредното нагло внушение от Путин как Западът бил виновен и за глобална несигурност с ядрените оръжия и как Русия е уверена в своите военни възможности и щяла да отговори на всяка заплаха – Още: Путин: Руско-американският контрол върху ядрените оръжия е разрушен. Можем да отговорим на всяка заплаха (ВИДЕО)

Putin stated that Russia is always ready to respond to any threats. pic.twitter.com/AgNikm4WM0 — WarTranslated (@wartranslated) September 22, 2025

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Военната активност на бойното поле в Украйна се увеличи видимо на дневна база съгласно официалните украински данни. На 22 септември са станали 179 бойни сблъсъка, с 23 повече спрямо 21 септември. Руснаците са хвърлили 136 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 55 по-малко на дневна база. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 25 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 4888 изстреляни снаряда, като това е с около 550 по-малко на дневна база. Руската армия е използвала 6222 FPV дрона, което е с около 200 по-малко спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Reported strike on a Russian military site caused significant damage, suggesting heavier weapons may have been used rather than just drones. pic.twitter.com/wucO2h3geE — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2025

Пак при Покровск е най-трудно – 58 руски пехотни атаки са спрени в това направление през последното денонощие. Украинският главнокомандващ генерал Олександър Сирски отчита нов напредък в мининаправлението от Добропиля към Покровск, северен фланг - до 2,5 километра в дълбочина за денонощие, още 1,3 квадратни километра там са върнати под украински контрол. Още 31 руски пехотни атаки са отбити в съседното от юг Новопавловско направление. 20 руски пехотни атаки е имало в Лиманското направление (руснаците са категорични, че Серебрянското горско стопанство е под техен контрол), 17 – в Торецкото. 12 руски пехотни атаки са станали в Харковска област, при Вовчанск, а 11 – в пограничния район на Суми и Курска област. Украинският военен телеграм канал "Офицер" хвали украинските действия точно в Суми и казва, че 810-та бригада на руската морска пехота дава много жертви, както и че руснаците са дезорганизирани, напомняйки, че доста от руските части в този район са прехвърлени и се прехвърлят към Донбас.

Специално за Константиновка като първа голяма опорна точка от юг на агломерацията Славянск – Краматорск, руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" призовава да не се бърза с новини как руски части се укрепили в източните части на града. Имало данни само за боеве в западните части на ваканционното селище Ягодка и уточнение – преждевременно е да се говори за източните части на Константиновка, водят се тежки боеве и невинаги е възможно руснаците да се укрепват на нови позиции. Потвърдено обаче те са стигнали поне до южните покрайнини на село Предтечно, което се намира източно от Константиновка:

Fighters of the 12th Brigade of the National Guard of Ukraine "Azov" spotted an enemy tank and two infantry fighting vehicles moving to assault Ukrainian positions near Yablunivka in the Kostiantynivka sector.



As a result, the fighters, together with adjacent units, repelled the… pic.twitter.com/eZRwEqpDsv — WarTranslated (@wartranslated) September 22, 2025

Source: https://t.co/3grUQ5YEgS



for completeness:

destroyed UA pickup south of Predtechyne

0:52-1:05📌48.516276,37.830237 pic.twitter.com/qYXUZ4MA6U — Audax (@AudaxonX) September 22, 2025

Според сутрешната сводка на украинските ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 115 дрона клас "Шахед" и дронове-примамки по цели в Украйна, както и 3 балистични ракети "Искандер-М"/КН-23. Свалени са 103 дрона – останалите дронове и трите ракети са нанесли директно поражения на 6 места, а отломки от свалени дронове са причинили щети на 8 места – Още: Дронове отново: Летището в Копенхаген затвори и отвори, в Москва - също (ВИДЕО)*

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук, изразява задоволство от вчерашна руска въздушна атака срещу Бориспол. Там имало украинско военно летище, но руският канал сам признава, че то не се ползва от украинците, извън тестове за дронове.

A Russian 'double tap' UAV strike hit an oil depot dangerously close to Ukrainian firefighters that arrived after the first hit. One State Emergency Service worker had to jump into the water to escape the explosion. pic.twitter.com/t6hXhkbGmi — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) September 22, 2025