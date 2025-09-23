Войната в Украйна:

Желязков се ръкува с Гутереш: България отбелязва 70 години в ООН (СНИМКИ)

23 септември 2025, 16:47 часа 271 прочитания 0 коментара
Премиерът Росен Желязков бе посрещнат от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш при откриването на общия дебат на 80-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от правителствена информационна служба. 

Форумът се провежда в решаващ момент за международната общност, изправена пред редица глобални предизвикателства. Темата тази година –

„По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“ – подчертава значението на диалога, партньорството и общите усилия за мир и справедливост.

Снимка: Министерски съвет

България отбелязва 70 години членство в ООН, като остава вярна на ценностите на организацията – суверенитет, човешки права и върховенство на закона. Особен акцент е и подкрепата за младите хора, които трябва да бъдат активен глас в изграждането на по-устойчиво бъдеще. ОЩЕ: Спряха ли умишлено микрофона на Ердоган по време на речта му пред ООН

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
ООН Росен Желязков Антониу Гутереш информация 2025
