Желязков се ръкува с Гутереш: България отбелязва 70 години в ООН (СНИМКИ)

Премиерът Росен Желязков бе посрещнат от генералния секретар на ООН Антонио Гутериш при откриването на общия дебат на 80-та сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, съобщиха от правителствена информационна служба.

Форумът се провежда в решаващ момент за международната общност, изправена пред редица глобални предизвикателства. Темата тази година –

„По-добре заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“ – подчертава значението на диалога, партньорството и общите усилия за мир и справедливост.

Снимка: Министерски съвет

България отбелязва 70 години членство в ООН, като остава вярна на ценностите на организацията – суверенитет, човешки права и върховенство на закона. Особен акцент е и подкрепата за младите хора, които трябва да бъдат активен глас в изграждането на по-устойчиво бъдеще.