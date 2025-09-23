Риск от дискриминация: КЗД препоръча на "Топлофикация" друго време за ремонта в "Дружба"

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) изразява своето безпокойство от бъдещо нарушаване на правата на гражданите ползващи услугите на "Топлофикация София" в столичнияя квартал "Дружба" заради плановия ремонт в разгара на есенно-зимния сезон, вижда предпоставки за нарушаване на антидискриминационното законодателство и дава препоръка на дружеството да избере по-подходящо време за ремонт. Това става ясно от позиция на комисията.

"Правата на човека и тяхната защита са фундамента на демократичните общества и правовата държава. Като орган, призван да защити равенството на гражданите пред закона, КЗД няма да допусне хората да бъдат поставени в неблагоприятно за тях положение", подчертават от комисията.

Чувствителен и жизненоважен проблем

Комисията отбелязва, че така създадената организация за поетапен ремонт от "Топлофикация София" поставя гражданите на територията на кв. „Дружба-2“ в изключително неблагоприятно положение ограничавайки ги за посочения период от ползване на услуги отопление и топла вода в разгара на есенно-зимния сезон. Следва да се отчита, че топлофикационната услуга ще засегне деца, възрастни хора, болни и лица с увреждания, за които липсата на топлоподаване е особено чувствителен, а понякога и жизненоважен проблем.

"Топлофикация" да избере подходящо време

КЗД обръща внимание, че макар ремонтните дейности да са необходими, те следва да бъдат извършени чрез щадящи за гражданите действия. Според тях само по този начин ще се изпълни законовото изискване за ползване на подходящи средства за постигане на целите. ОЩЕ: Жителите на "Дружба" се вдигнаха на протест, блокираха бул "Цариградско шосе" (ВИДЕО)

Комисията за защита от дискриминация изразява опасение, че доколкото случая касае планиран, а не авариен ремонт, то изборът на най-студения сезон за извършването на ремонтните дейности не съответства на изискването за използване на щадящи мерки, т.е. на „подходящи средства“.

КЗД настоява за навременната и пълна информираност на гражданите, както и планирането на подходящото време за ремонтни дейности при стриктно спазване на закона.

Риск от дискриминация

Също така, на следващо основание, КЗД обръща внимание на разпоредбата на чл. 37, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, която не допуска предоставянето на услуги от по-ниско качество или при по-неблагоприятни условия, каквито услуги ще бъдат предоставени на жителите на Столична община, кв. „Дружба-2“ и биха се оказали предпоставка за нарушение на антидискриминационното законодателство.

Комисия за защита от дискриминация подчертава, че според Закона за енергетиката "Топлофикация София" е задължена да осигурява непрекъснато и качествено снабдяване. ОЩЕ: Пеевски мобилизира прокуратурата заради "Топлофикация София" и "Дружба 2" и атакува Васил Терзиев