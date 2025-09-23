Русия продължава с военните престъпления: Нараства броят на убитите и ранени цивилни в Украйна (ВИДЕО)

Въоръжният конфликт в Украйна продължава да оказва опустошително въздействие върху цивилното население. Нападенията с експлозивни оръжия в населените райони продължават да бъдат водещата причина за убити и ранени сред цивилното население. По-рано този месец Службата на върховния комисар по правата на човека съобщи, че общият брой на засегнатите се е увеличил с 40% през първите осем месеца на тази година в сравнение с 2024 г. Това установи разследването на Независимата международна анкетна комисия за Украйна по време на четвъртия ѝ мандат. Резултатите от разследването е представено на 60-ата сесия на Съвета по правата на човека на ООН.

Ето защо комисията е дълбоко обезпокоена от продължаващите цивилни жертви и ранени поради безмилостните нападения с оръжия с голям обсег, които се засилиха в цялата страна. Тя също така е разтревожена от ескалацията на нападенията срещу цивилни с безпилотни летателни апарати с малък обсег в районите на фронтовата линия.

Руските атаки с дронове са военни престъпления

В своя документ от конферентната зала от май 2025 г. Комисията документира широко разпространени и систематични атаки с безпилотни летателни апарати с малък обсег от страна на руските въоръжени сили, насочени към цивилни в Херсонска област.

"Стигнахме до заключението, че тези деяния са извършени в съответствие със съгласувана държавна политика и представляват престъпления срещу човечеството убийство, както и военни престъпления от нападение срещу цивилни граждани", се посочва още в доклад ана комисията.

Комисията също така установи, че тези престъпления имат основната цел да разпространяват терор сред населението в нарушение на международното хуманитарно право.

Руските въоръжени сили извършват атаки от позиции на левия бряг на река Днепър с дронове, които позволяват наблюдение и проследяване на цели в реално време. Те преследваха жертвите с дронове и хвърляха експлозиви върху тях, причинявайки смърт и наранявания. Дроновете също така удариха линейки и други служби за спешна помощ, предотвратявайки им да достигнат до жертвите, се посочва още в доклада на комисията.

Телеграм канали, управлявани от самите извършители на руските въоръжени сили или от близки до тях лица, разпространиха стотици видеоклипове на цивилни убити или ранени, което е равносилно на военно престъпление на посегателство срещу достойнството. Те публикуваха заплашителни текстове, обявяващи нови атаки и призоваващи населението да напусне, се посочва още в резултатите от разследванията.

Атака след атаката: Удрят се линейки и пожарни, дошли да помагат

В допълнение към нападенията срещу цивилни, докато вървят пеша или използват транспорт, руските въоръжени сили са атакували широк спектър от цивилни обекти, включително жилища, критична инфраструктура и други сгради.

Дроновете са насочени и срещу службите за първа помощ, линейки и пожарни коли с отличителни знаци, които им попречат да се намесят след атаките.

Възрастните хора няма къде да избягат

Междувременно независимата анкетна комисия отбелязва, че в близост до фронтовата линия възрастните хора са особено засегнати, тъй като много от тях не могат да избягат, което ги прави уязвими на рискове от нападения.

Депортиране и прогонване на населението

Терорът, насаждан сред населението, принуди хиляди да избягат. Според Комисията поведението на руските въоръжени сили може да представлява престъпление срещу човечеството насилствено преместване на населението. Комисията ще се върне към този въпрос в предстоящия си доклад до Общото събрание.

Що се отнася до друга тема, Комисията в момента разследва модела на депортиране и прехвърляне на възрастни цивилни лица от районите на Запорожка област, които са под руски контрол.

Разследванията на атаките и депортирането с дронове разкриват координирани и организирани усилия на руските власти за по-нататъшно завладяване на територия, както и за консолидиране на контрола си върху районите, които вече контролират в Украйна, като същевременно принуждават местното население да напусне.

Разследването за украински дронове не е приключило

Що се отнася до твърденията на руските органи за нападения с безпилотни летателни апарати от страна на украинските въоръжени сили, Комисията не успя да приключи разследването си поради липса на достъп до територията, опасения, свързани с безопасността на свидетелите, и поради липсата на отговор на нашите въпроси, отправени към Руската федерация.

Препоръките на комисията

Следва да се повтори, че по време на въоръжени конфликти е наложително държавите да спазват задълженията за защита на цивилното население, като се имат предвид повишените рискове, на които те са изложени. В доклад от 2024 г. се отбелязва, че през 2023 г. в Украйна е имало 580 жертви на противопехотни мини и експлозивни останки от войната, което я поставя като четвъртата по големина държава с най-голям брой жертви, регистрирани през тази година. Руската федерация никога не е била страна по конвенцията за противопехотните мини. Наскоро Украйна и пет други европейски държави решиха да се оттеглят от този договор.

Комисията отново подчертава значението на съдебната и извънсъдебната отчетност като едно от средствата за упражняване на правата на жертвите. Избягването на безнаказаността и търсенето на отговорност от извършителите е от ключово значение за осигуряването на устойчив мир.