Разходите за труд у нас продължават да растат

23 септември 2025, 17:31 часа 268 прочитания 0 коментара
Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13,2 на сто през второто тримесечие на 2025 г. спрямо второто тримесечие на 2024 г. по предварителни данни, съобщи Националният статистически институт (НСИ). В индустрията увеличението е с 14 на сто, в услугите - с 11,9 процента, a в строителството - с 16,2 на сто.

Най-висок ръст на общите разходи за труд е регистриран в икономическите сектори "Административни и спомагателни дейности" - с 18,1 на сто, "Култура, спорт и развлечения" - със 17,7 процента, и "Добивна промишленост" - със 17,2 на сто.

Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 13,4 процента, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 12,3 на сто. По икономически сектори изменението на разходите за възнаграждения спрямо същия период на предходната година варира от 18,8 на сто за сектор "Култура, спорт и развлечения" до 7 процента за сектор "Хотелиерство и ресторантьорство",

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
