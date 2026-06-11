Кънчо Стойчев: Българският производител е поставен в робско положение

Българските производители са поставени в неравностойно положение спрямо големите търговски вериги, а държавата трябва да се намеси не чрез регулиране на цените, а чрез гарантиране на честна конкуренция на пазара. Това заяви Кънчо Стойчев – заместник-председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и председател на Сдружение „Произведено в България“.

По думите му темата за отношенията между производители и търговски вериги не е нова, а е кауза, по която се работи повече от десетилетие. „Българският производител е поставен в робско положение. Не искаме преференции. Искаме единствено да бъдем равнопоставени в собствената си държава“, заяви Стойчев.

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Той посочи, че българските компании са подложени на сериозен натиск чрез различни такси, отстъпки и търговски условия, които според него не се прилагат спрямо доставчици от държавите, в които са базирани големите международни вериги.

Според Стойчев в общественото пространство погрешно се внушава, че подготвяните законодателни промени предвиждат държавата да определя цените на стоките. „Изобщо не е работа на държавата да прави ценообразуване. Ако сме пазарна икономика, държавата не трябва да определя цените. Нейната роля е да осигури честна конкуренция“, каза той.

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По думите му проблемът е липсата на прозрачност при формирането на цените и наличието на пазарни изкривявания. „Задачата е да се пуснат прожекторите върху ценообразуването и да се види къде се натрупват разходите и печалбите“, добави Стойчев.

Председателят на Сдружение „Произведено в България“ коментира, че липсата на конкуренция не е проблем само в сектора на хранителната търговия. „Живеем в страна на монополи и картели. Това се вижда при мобилните оператори, комуналните услуги и в редица други сектори“, заяви той. Според него именно ограничената конкуренция е сред причините за по-високите цени и за натиска върху доходите на българските граждани.

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Кънчо Стойчев коментира и препоръките за преминаване към по-прогресивно данъчно облагане. Той се обяви в защита на плоския данък и подчерта, че това е едно от малкото конкурентни предимства на България.