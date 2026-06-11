Конкретни сигнали за натиск производител да намали цените: Разказ за колко става въпрос

"Получихме 2 сигнала, с които търговски вериги са поискали от наши членове да намалят цените си за доставка с 15%. Имат договори, но всяка седмица има предоговаряне на цени и на количества. Всичко това става по имейл – но искането за 15% по-ниска цена е станало по телефона". Това заяви Марин Генуров, председател на УС на Асоциацията на производителите на оранжерийна продукция, който призна, че за съжаление сигурни доказателства за пред КЗК няма – защото е говорено по телефона. Припомняме, че мобилните оператори в България за задължени по закон да съхраняват трафични данни - кой ви е звънял, кого сте търсили, датата, часа, продължителността на разговора и локацията, като това се пази за 6 месеца.

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Мисля, че регулаторните органи имат достатъчно механизми да направят проверка, без да се уточнява името на производителя, добави Генуров пред bTV. Той първоначално говореше в множествено число, но изглежда, че става въпрос за 2 сигнала по 1 случай – 1 производител и 1 верига.

Ивайло Гълъбов, председател на Съюза па птицевъдите, каза, че не е имало сигнали от членове на съюза за такива практики. А Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите каза: "Време е да има механизми, които да успокоят търговците на дребно" като в търговците на дребно видя проблема с високите цени, производителите не давали големи надценки. По думите му, било нормално в "Кошница за грижа" като влиза даден продукт, да е от всички производители, които го правят, а не избирателно - това е нелоялна конкуренция, според Зоров, който също от години е собственик на конкретна търговска марка млечни продукти. Той напомни, че като няма къде да си пласираш стоката, ще фалираш.

Според Зоров, и в Германия почнали да се бунтуват заради изкупната цена на млякото. Трябвали мерки, но дали сега нашите са най-правилните - ще видим.

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