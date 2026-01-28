28 дни с еврото: Накъде върви инфлацията според икономистите

Няма данни за последните 28 дни за поскъпване на храните и стоките след приемане на еврото. От приятели чувам, че има повишение на конкретни стоки и услуги, но не е нещо универсално. Но да, има такова усещане. Това заяви икономистът Георги Вулджев в ефира на Нова телевизия. Колегата му Любомир Дацов се съгласи и добави, че дали нещо е поскъпнало зависи от човека, откъде пазарува. "В големите магазини нещата са абсолютно под контрол", каза той.

ОЩЕ: Ще се увеличи ли инфлацията заради еврото: Прогноза от финансовото министерство

"Очакваме 3% инфлация"

По думите на бившия зам.-министър на финансите средногодишната инфлация тази година ще надхвърли с малко 3%. Дацов призна, че повтаряме общия модел на Хърватия и на други страни, които са се присъединили към еврозоната.

„Направихме една сравнителна таблица с изменение на заплатите, тоест на инфлацията преди три години и след това какво се случва. Нашата макроикономическа прогноза, която публикувахме във връзка с внесените бюджети за 2026 г., е приблизително около 3% инфлация за тази година с намаляващ темп“, обясни членът на Фискалния съвет.

Той допълни, че сега много зависи какво ще направят с бюджета, тъй като това ще бъде определящо за поведението на държавата и за основния инфлационен фактор.

ОЩЕ: Ще се увеличи ли инфлацията заради еврото: Прогноза от финансовото министерство

Според Вулджев най-важното нещо, което не трябва да се допуска, е свързано с текущите разходи. Той обяви, че дефицитът между това примерно колко се събират от данъци и колко са текущите разходи, е 5-6% от брутния вътрешен продукт, което е абсолютно неприемливо.