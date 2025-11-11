Войната в Украйна:

"Лукойл", Пеевски и резервите от горива в чужбина: Ивайло Мирчев бие тревога, че трябва да си ги поискаме моментално

България "моментално" трябва да поиска от чужбина резервите си от горива - така съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПП-ДБ Ивайло Мирчев реагира след интервюто на председателя на Държавния резерв и военновременни запаси Асен Асенов пред bTV. По думите му, Асенов е потвърдил "това, което казвам от началото на кризата със санкциите върху "Лукойл" – че 90-дневните ни запаси от горива не са 90-дневни".

Мирчев обвързва резервите с действия на кръга около Делян Пеевски

Причината според Ивайло Мирчев е, че "част от фирмите, свързани с „Голямото Д“, заобикалят задължението си да осигуряват горива в т.нар. 90-дневни запаси". Без да назовава санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания по "Магнитски" Делян Пеевски, депутатът от ПП-ДБ посочва, че така конкретните компании "си спестяват разходи, разполагат с оборотни средства – по-добра ликвидност – и със свободни за използване складови обеми". За да правят това, по думите му, те имат "институционален и прокурорски чадър, включващ самия Държавен резерв, ДАНС и правителството. Вероятно имат и протекция в Административния съд на град Пловдив, където повече от 10 години се спира предварителното изпълнение при заделяне на запасите, предвидено по закон", пише Мирчев във Facebook.

Припомняме, че Асен Асенов заяви, че България има достатъчно количества горива - 90-дневните запаси са на около 98% осигурени и "можем да бъдем спокойни, че ако се наложи по-тежък сценарий с „Лукойл“, няма да се усети кризата с горива". Посочи обаче и следното - като крайни нефтопродукти само към момента има за около 35 дни бензин и за над 50 дни дизел.

Запаси има и в "Лукойл": какво става, ако рафинерията спре?

90-дневните запаси включват горива, съхранявани и в складове на „Лукойл“, използва се и продуктопроводът на „Лукойл“, а част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи в „Лукойл“. "А ако на 21 ноември рафинерията и дружествата ѝ спрат работа (съгласно санкциите на САЩ) и не могат да извършват трансакции – какво става с работата на рафинерията, с петрола (от запасите), който трябва да се преработи, и със складовете, съхраняващи бензин, дизел и авиационно гориво?", пита Мирчев.

Според него се оказва, че с блокирането на дружествата на „Лукойл“ ще бъдат блокирани и част от 90-дневните запаси. Ръководителят на Държавния резерв пък смята, че „Лукойл“ няма да спре, но ако намали капацитета си, "има подготвени варианти", за да може нефтът да бъде преработен.

Количествата в чужбина: сега ли трябва да се изискват?

Асен Асенов каза още, че количества от 90-дневните резерви има в чужбина - в Италия, Нидерландия, Словакия, Гърция и Румъния. Говорено е с държавите, на чиято територия са горивата ни, като между 7 и 45 дни могат да дойдат всички количества от чужбина и да постъпят в българската държава, уточни председателят на Държавния резерв. И каза, че ако се наложи, ще се отпуснат количествата горива, които се намират първо в страната, а след това вече, ако не стигнат, ще се вземат и другите количества горива от чужбина.

Около една трета (30 дни) от тези 90-дневни запаси се намират в чужбина и според Мирчев изявлението на Асенов трябва да е сигнал за тревога. "Как, след като при криза пълният капацитет за внос с цистерни в страната ще бъде запълнен от извънредните количества, които ще се наложи да вкараме, ще си върнем и въпросната част от 90-дневните запаси, съхранявана в различни държави (на хартия)? Проблемът не е, че няма гориво, а че след 21.11 няма да има как да го платим на „Лукойл“, ако санкциите влязат в сила и САЩ не направят изключение", пише съпредседателят на "Да, България".

"Едно е ясно – държавата план няма. Пет пъти искахме изслушване (включително и на закрито заседание в парламента), но управляващите все бягаха от такова. Едно е сигурно - България моментално трябва да поиска резервите си от чужбина", допълва Ивайло Мирчев.

Димитър Радев
