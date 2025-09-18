Национална стачка може да остави Франция без ток

Работещите мощности за производство на електроенергия на френското енергийни дружество EDF са намалели с 1,1 гигавата днес, сочат данни на компанията, заради стачка в сектора, предаде Ройтерс.

Работници са намалили производството на електроенергия от Първи реактор в АЕЦ "Фламанвил" в Северозападна Франция, като действията им са част от национална стачка, която се очаква да засегне много сектори в страната.

Производството на ядрена електроенергия е засегнато само в една електроцентрала, докато при електроподаването засега не са отчетени нарушения, сочат данните на компанията.

Още: Франция на ръба: Криза за пари и ценности (ВИДЕО)

От 2 септември профсъюзът Обща конфедерация на труда - CGT призовава за стачни действия във френския енергиен сектор с искания за по-високи заплати и намаляване на ДДС върху енергията, допълва "Фигаро".

В химическия сектор синдикатът Френска демократична конфедерация на труда (CFDT) очаква "силна" мобилизация, заяви Бруно Бушар, член на синдиката.

"Има над 150 призиви за стачка" в компании като TotalEnergies, Sanofi, Arkema, Air Liquide и Kem One, наред с други", каза Жан-Луи Пейрен, федерален секретар на синдиката за фармацевтичната индустрия.

Френските синдикати обещаха масови протести и стачки днес, за да повлияят на бюджетните решения на новото правителство, насред политическа криза във втората по големина икономика на ЕС, допълва Франс прес.

Още: Франция: Растяща инфлация и обща стачка за по-високи заплати

В Париж началникът на полицията заяви, че е "много притеснен" от присъствието на многобройни стачкуващи, които според него може да достигнат от 50 000 до 100 000 души.