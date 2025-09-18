Войната в Украйна:

Национална стачка може да остави Франция без ток

18 септември 2025, 12:01 часа 253 прочитания 0 коментара
Национална стачка може да остави Франция без ток

Работещите мощности за производство на електроенергия на френското енергийни дружество EDF са намалели с 1,1 гигавата днес, сочат данни на компанията, заради стачка в сектора, предаде Ройтерс.

Работници са намалили производството на електроенергия от Първи реактор в АЕЦ "Фламанвил" в Северозападна Франция, като действията им са част от национална стачка, която се очаква да засегне много сектори в страната.

Производството на ядрена електроенергия е засегнато само в една електроцентрала, докато при електроподаването засега не са отчетени нарушения, сочат данните на компанията.

Още: Франция на ръба: Криза за пари и ценности (ВИДЕО)

От 2 септември профсъюзът Обща конфедерация на труда - CGT призовава за стачни действия във френския енергиен сектор с искания за по-високи заплати и намаляване на ДДС върху енергията, допълва "Фигаро".

В химическия сектор синдикатът Френска демократична конфедерация на труда (CFDT) очаква "силна" мобилизация, заяви Бруно Бушар, член на синдиката. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Има над 150 призиви за стачка" в компании като TotalEnergies, Sanofi, Arkema, Air Liquide и Kem One, наред с други", каза Жан-Луи Пейрен, федерален секретар на синдиката за фармацевтичната индустрия. 

Френските синдикати обещаха масови протести и стачки днес, за да повлияят на бюджетните решения на новото правителство, насред политическа криза във втората по големина икономика на ЕС, допълва Франс прес.

Още: Франция: Растяща инфлация и обща стачка за по-високи заплати

В Париж началникът на полицията заяви, че е "много притеснен" от присъствието на многобройни стачкуващи, които според него може да достигнат от 50 000 до 100 000 души. 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
ток Електроенергия Франция национална стачка информация 2025
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес