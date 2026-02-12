Анализ: Значението на Албания на фона на руското влияние и етническото напрежение на Балканите (ВИДЕО)

"Пристанищата на Албания на Адриатическо море, нарастващото сътрудничество в областта на отбраната с Хърватия и Косово и последователното прозападно ориентиране правят страната ключов играч в регионалната архитектура за сигурност, се посочва в анализ на онлайн изданието за геополитически и анализи и прогнози Geopolitical Futures, озаглавено "По-дълбокият смисъл на балканските протести".

От Geopolitical Futures обръщат внимание на нейната относителна стабилност в иначе нестабилен регион, дългогодишното й членството в НАТО и статута й на държава - кандидат за ЕС.

"Страната също е политически важен символ сред етническите албанци в Косово и Северна Македония. Точно затова бурните протести в Тирана имат значение", пише още изданието.

Изданието визира протестите в албанската столица Тирана, които започнаха на 8 февруари и са срещу корупцията и тяхната ескалация, но и протестите в Северна Македония, провокирани от пожара в Кочани и протестите в Сърбия, които възникнаха след инцидента в Нови Сад.

Anti-government protesters in Albania hurled petrol bombs and fireworks at police, who responded with tear gas and water cannons during demonstrations in the capital Tirana. pic.twitter.com/PD6gyAiyBH — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 11, 2026

Какво значат протестите на Балканите?

Изданието счита, че протестите на Балканите не са просто антиправителствени движения.

Те сигнализират за генерационно пренастройване на политическите приоритети. Докато членството в ЕС може вече да не е незабавен повод за реформа, трансформацията, започната съгласно рамката за присъединяване, продължава да формира обществените искания. Резултатът е регион, в който присъства реториката на европеизацията, погълнат от вътрешната политическа култура — и където гражданите все повече се мобилизират не само за геополитическо подравняване, но също така и по практически въпроси.

