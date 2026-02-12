Спорт:

Анализ: Значението на Албания на фона на руското влияние и етническото напрежение на Балканите (ВИДЕО)

"Пристанищата на Албания на Адриатическо море, нарастващото сътрудничество в областта на отбраната с Хърватия и Косово и последователното прозападно ориентиране правят страната ключов играч в регионалната архитектура за сигурност, се посочва в анализ на онлайн изданието за геополитически и анализи и прогнози Geopolitical Futures, озаглавено "По-дълбокият смисъл на балканските протести". 

От Geopolitical Futures обръщат внимание на нейната относителна стабилност в иначе нестабилен регион, дългогодишното й членството в НАТО и статута й на държава  - кандидат за ЕС. 

"Страната също е политически важен символ сред етническите албанци в Косово и Северна Македония. Точно затова бурните протести в Тирана имат значение", пише още изданието. 

Изданието визира протестите в албанската столица Тирана, които започнаха на 8 февруари и са срещу корупцията и тяхната ескалация, но и протестите в Северна Македония, провокирани от пожара в Кочани и протестите в Сърбия, които възникнаха след инцидента в Нови Сад. ОЩЕ: Три държави от Балканите засилват военното взаимодействие помежду си (СНИМКИ)

Какво значат протестите на Балканите?

Изданието счита, че протестите на Балканите не са просто антиправителствени движения. 

Те сигнализират за генерационно пренастройване на политическите приоритети. Докато членството в ЕС може вече да не е незабавен повод за реформа, трансформацията, започната съгласно рамката за присъединяване, продължава да формира обществените искания. Резултатът е регион, в който присъства реториката на европеизацията, погълнат от вътрешната политическа култура — и където гражданите все повече се мобилизират не само за геополитическо подравняване, но също така и по практически въпроси.

