Николай Денков: Депутат на Пеевски първи получил сигнал срещу хижа "Петрохан"

Бившият премиер Николай Денков отправи остри обвинения по повод трагедията край хижа "Петрохан", при която загинаха шестима души, сред тях и дете. В публикация в социалната мрежа той твърди, че е била проведена "ченгеджийска операция" за прикриване на истината, в която по думите му е участвала и ДАНС. Според него има данни, че агенцията е разполагала със свои хора в организацията.

Денков посочва, че отговори дължат Деньо Денев, Борислав Сарафов, Даниел Митов, както и Калин Стоянов, за когото твърди, че е получил първия сигнал срещу хижата още като директор на ГДБОП. В момента Стоянов е депутат от партията на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски - "ДПС-Ново начало"

По-рано през деня от парламентарната група на ПП-ДБ съобщиха на брифинг, че двама от починалите са имали връзка с ДАНС. Още: Любомир Стефанов: Политиците и службите наливат керосин в случая “Петрохан – Околчица“ (ВИДЕО)

"Защо няма резултат от разследването? Защо няма взети навременни мерки? Над кого и защо се опъва чадър?", пита Денков. Той допълва, че вместо поемане на отговорност и оставки, се правят опити трагедията да бъде политизирана срещу ПП-ДБ. Според него "на фронта са активирани патериците на властта - ИТН и Възраждане", а в същото време Борисов и Пеевски мълчат за "провала на техните назначения в институциите".

Денков определя действията по прикриване на случилото се в Петрохан като лошо изпълнени, но не и спонтанни. По думите му те са били съобразени с възможността Андрей Гюров да стане служебен премиер и да организира честни избори. Още: "За мен това е секта": Член на групата на Калушев проговори с твърдения за сексуални посегателства (ВИДЕО)

Като следващи стъпки той предлага пълно разсекретяване на всички документи по случая "Петрохан", международно разследване по инициатива на служебния министър на вътрешните работи, както и незабавно отстраняване на Деньо Денев и Борислав Сарафов и проверка на техните действия и бездействия.