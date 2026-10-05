Не можем да се борим с всички шокове, но гарантираме ниски цени на горивата: Говори един от вицепремиерите на Радев

Цените на горивата и храните продължават да растат, а правителството предлага данък върху свръхпечалбата. За мерките на кабинета и ситуацията на енергийния пазар говори вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев пред bTV. По думите му високите цени са част от глобален контекст, който не зависи от българското правителство.

„Има геополитически процеси, които са извън контрола на българското правителство и на българската държава. Виждаме, че към момента ситуацията не е това моя оценка, а това е оценката на Международната енергийна агенция. Тя казва, че се намираме в най-суровата криза в енергетиката в историята на човечеството“, заяви Пулев. Той подчерта, че правителството не може да носи отговорност за геополитическите процеси, но следи ситуацията и предприема мерки.

Не могат да се контролират всички геополитически шокове

„Ние не можем да контролираме геополитическите шокове“, каза вицепремиерът.

По думите му пакетът от мерки е на стойност 300 млн. евро и е насочен към всички български потребители, като част от него е предназначена за най-бедните и социално слабите.

„Една част от тези мерки са насочени таргетирано, без хеликоптерни пари към най-бедните и към най-социално слабите хора. Останалите мерки, отвъд тези 30 милиона, които са насочени към уязвимите групи, те са активни и те ще имат позитивно влияние върху всички български потребители“, обясни Пулев. Той допълни, че намаляването на ДДС е „последният ход“, който правителството може да активира.

„Ние сме длъжни да следим ситуацията и ако тази кризисна ситуация на световно ниво и съответно регионално и в България продължава да ескалира, да имаме някакъв полезен ход“, каза той.

По отношение на цените на горивата Пулев заяви, че никой не може да направи точна прогноза кога те ще се върнат към нивата отпреди войната и кризата.

„Това е въпрос не за 1 милион долара, а за 1 милиард долара, защото ако някой може да се нагърби с подобен вид прогноза, той ще бъде най-богатият човек в света“, заяви вицепремиерът.

Той посочи, че голяма част от добивната енергийна инфраструктура е разрушена, а възстановяването на мощностите и сигурността на преноса ще изискват време и инвестиции. „Това е един процес, който ще изисква допълнителни инвестиции и според мен дори след края на конфликта между САЩ и Иран ще има поне още 6 месеца до 12 месеца несигурност“, каза Пулев.

На въпрос дали това означава, че цените през следващата година няма да станат по-ниски, той заяви, че не може да поеме ангажимент за геополитическите фактори, но правителството има ангажимент към потребителите.

„От страна на българското правителство аз не мога да поема ангажимент за геополитическите фактори, но ние си поддържаме ангажимента към българските потребители, че ще имаме най-ниските цени на горивата в Европа. Това го гарантираме“, заяви той.

Пулев беше попитан има ли риск в средата на зимата България да остане без горива. По думите му „Лукойл“ се управлява качествено и професионално и вече работи с почти 100% натоварване на мощностите.

„Лукойл вече работи на почти 100% натоварване на мощностите. Защо? Защото се управлява интелигентно от финансова гледна точка, управлява се прозрачно, от доказан експерт в индустрията“, каза вицепремиерът.

Той защити критиките си към бившия особен търговски управител Румен Спецов, когото е определял като популист и е критикувал за начина, по който е управлявана рафинерията.

„Не е много сложно човек да погледне финансовото състояние на „Лукойл“, да отвори отчетите, да отвори оперативните данни и да забележи две много спорни и притеснителни тенденции“, заяви Пулев.

По думите му първата е била ниското натоварване на производствените мощности.

„Едната е, че всъщност натоварването на производствените мощности на „Лукойл“ беше едва 40%. Рафинерията, за да работи адекватно, да има нормална себестойност, за да може да си покрива оперативните и финансовите задължения, да плаща заплати на хората, да снабдява всичките нужни количества горива за местното потребление, трябва да работи на близо до пълен капацитет, което в момента го прави“, каза той.